NY HEMMAFÖRLUST EFTER TAPP I TREDJE PERIODEN

Vimmerby Hockey höll jämna steg med serieledaren Björklöven i två perioder. Men i tredje small det direkt – och VH orkade inte ta sig tillbaka från underläget. Slutsiffrorna skrevs till 1-4.

Serieledaren Björklöven satte upp en hög och aggressiv press på Vimmerby Hockey från start vilket var nära att ge utdelning tidigt i matchen. Robin Christoffersson, tillbaka i målet efter den hållna nollan borta mot AIK i onsdags, klev fram med flera viktiga räddningar. Oscar Tellström rann igenom försvaret och fick ett friläge men VH-målvakten stötte bort pucken. Björklöven fortsatte att störa med flera skott som gav farliga returer men hemmalaget höll tätt.

Pigge Anton Carlsson ordnade matchens första utvisning efter en iskall dragning bakom egen kasse som gjorde att Jakob Ihs-Wozniak drog ner honom. I powerplay fick Johan Mörnsjö det enda och bästa läget efter bra förarbete från Carlsson och Oskar Lindgren, men direktskottet täcktes av försvarare.

VH jämnade ut matchbilden ju längre perioden gick och skapade en del chanser. Jakob Karsson var nära att trycka in pucken från nära håll och Oskar Lindgren skickade in en diagonalpassning som sånär nådde fram till en lagkamrat. Men den första perioden slutade mållöst och det ska Vimmerby Hockey vara mest nöjda med.

Tog ledningen på straff

Bara 39 sekunder in i andra perioden drog Anton Carlsson på sig två minuter för interference och serieledaren fick spela powerplay för första gången i matchen. Isac Andersson drog ner publikens jubel med en grym skottäckning när Löven skapade tryck. Vimmerby Hockeys boxplay imponerade och Löven skapade knappt en målchans i det numerära överläget.

Sex minuter in i perioden var det VH:s tur att spela powerplay efter att Arvid Caderoth fått klubban avslagen. Men hemmalaget skapade absolut ingenting av värde och det var snarare Björklöven som hade mest puck i sitt eget boxplay. En bortkastad möjlighet i spel fem mot fyra för Vimmerby Hockey. Adam Petersson, som petades i ett par byten i första perioden, drev senare upp med pucken på högerkanten och sköt ett högt skott som Olle Eriksson Ek räddade. VH var mycket nära kort därefter i en stark sekvens när Arvid Hurtig och Nick Bochen avlossade flera skott från backplats på kort tid och testade Björklöven-försvaret på allvar. En fin intention som väckte hemmapubliken till liv.

Gästerna ställde om snabbt och var på väg mot ett rent friläge när Johan Mörnsjö jobbade stenhårt i backcheckingen och bröt pucken. Samme Mörnsjö stack upp och skapade själv ett hyggligt läge i anfallet därpå men skottet täcktes undan. Med fem minuter kvar av perioden tappade William Alftberg pucken som siste man och Björklöven bjöds på ett friläge. Misstaget ledde till ett straffslag som gästernas Filip Forsberg förvaltade på bästa sätt med en snygg dragning och avslut mellan benen på Robin Christoffersson.

Annons:

Fornåå Svensson målskytt i powerplay

En stark uppåkning av Isak Hansen orsakade Björklövens tredje utvisning i matchen när Liam Dower Nilsson drog ner VH-backen. Och då small det. Johan Mörnsjö spelade in till Filip Fornåå Svensson som drog till direkt med ett välriktat slagskott bakom Joel Eriksson Ek och skrek ut sin glädje på isen. Med 56 sekunder kvar visades Jakob Karlsson ut efter en fasthållning när Björklöven bet sig fast i anfallszon och gästerna fick chansen att avsluta perioden i powerplay men VH höll undan.

Björklöven inledde tredje perioden i powerplay och det dröjde bara 38 sekunder innan Robin Christoffersson tvingades vittja nätet. Snabbt spel från serieledaren gav Axel Ottosson öppet mål på bortre stolpen utan chans för VH-keepern. Ytterligare ett misstag från William Alftberg höll på att sätta Vimmerby Hockey i rejäl uppförsbacke, men Christoffersson räddade friläget. Ett par minuter senare small det ändå efter att VH-försvaret gått bort sig och Björklövens Gustav Possler fått ett nytt friläge. En riktig mardrömsstart på tredje perioden för Vimmerby Hockey som efter de dubbla baklängesmålen såg ganska uppgivna ut. Arvid Caderoth fick ett bra reduceringsläge i slottet men skottet räddades.

Minuterna rann iväg utan att VH var särskilt nära att komma tillbaka målmässigt. Med fem minuter kvar fick man chansen i numerärt överläge – men då slarvade Johan Mörnsjö på offensiva blå och Björklöven kontrade in helt matchavgörande 1-4 i boxplay.

Mer om matchen kommer.