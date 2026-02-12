VH kommer värva innan fönstret stänger: "Till 99 procent"

Pelle Johansson under match sex i kvalet mot Tingsryd förra säsongen. Ett negativt kval som han gärna undviker den här säsongen. Foto: Ossian Mathiasson

Det ser inte ut att bli någon spetsvärvning. Men något kommer hända. Det säger sportchefen Pelle Johansson med bara dagar kvar på fönstret. – Till 99 procent kommer vi ta in någon eller några, berättar han.

Den här spetsvärvningen det tisslats om sedan slutet av november, då vår tidning berättade att sportchefen fått loss externa medel, ser det dock inte ut att bli något med.

– Det är kort tid kvar och just här och nu, så har man kanske inget intressant på bordet vad gäller en sådan spelare. Vi har haft några namn där vi varit med, men där vi kanske inte har haft tillräcklig plånbok. Dyker det upp något nu de sista dagarna, så absolut, men det blir mer och mer tveksamt, säger sportchefen Pelle Johansson.

Men det innebär inte att Vimmerby "sparat" en massa pengar om den här värvningen uteblir. Snarare brinner de här pengarna inne skulle man kunna säga.

– Det har handlat om externa pengar för att finansiera spetsen och det är inte mina pengar. De sitter inte på vårt konto om jag säger så, berättar Pelle Johansson.

Ekonomiskt ska Johansson, även om ett flertal spelare plockats in under säsongens gång, inte chansat på något sätt.

– Det ser nog bra ut, oavsett om det blir kval eller inte. Det är inget vi har budgeterat med och jag undviker absolut kval om jag får välja. Det kommer bli ett race om det, det är jag ganska övertygad om. Plockar vi poäng som vi gör nu, så kommer det se bra ut.

Thörnberg inte aktuell

Men att Vimmerby kommer värva är lika sannolikt som att Frida Karlsson tar en guldmedalj till under detta olympiska spel.

– Vi kommer till 99 procent att ta in någon eller några. Vi vill inte sitta här på måndag eller tisdag och ha ytterligare två skador. Så vi kommer definitivt gå på bredden.

Är det ettan och lag som kommer ha spelat färdigt ni tittar på?

– Det är ett alternativ. Andra alternativ är yngre förmågor som vill ut och testa, men ettan är absolut ett alternativ.

En spelare det har spekulerats kring är Dalens rutinerade Jesper Thörnberg. Den 34-årige tidigare HV-spelaren som sprutat in poäng i danska ligan och tidigare producerat även i Hockeyallsvenskan är dock inte aktuell.

– Problemet med Hockeyettan är att flera lag har hängmatcher och många har en teoretisk chans, men jag kan säga att Thörnberg inte är ett namn vi har tittat på.

"Risky business just nu"

Totalt kommer det alltså handla om en till två spelare som ska in i laget.

– Det blir inte fler än två. Vi vill ha full trupp och det är lite "risky business" just nu. I den bästa av världar vi har sju matcher kvar, men det kan också vara rätt många matcher kvar. Man får nästan gå med hängslen och livrem just nu.

Det kan handla om både backar och forwards. Dock ingen ytterligare målvakt. Detta eftersom man skulle kunna få tillgång till Hugo Laring igen.

– "Tjomme" (Thomas Johansson, sparkad sportchef i Leksand, reds.anm) är ju inte kvar längre, så jag får söka Ollas (Jesper) och se hur tankarna går där. Framför allt kring Lissel (August). Det här kom som en blixt från klar himmel och man vet inte hur tankarna går där. Något kan absolut ändras.

Är du nära något nu?

– Vi jobbar på något här och nu. Jag ser gärna att det är klart innan sista dagen. Man vill inte sitta där med hjärtat i halsgropen.

Så är läget med de skadade

Vimmerby har en ganska bred forwardssida just nu och då går ändå Emil Ekholm och Marcus Limpar Lantz skadade. Därutöver ådrog sig Leksandslånet August Lissel en förmodad hjärnskakning mot Mora. Det ska vara hans första hjärnskakning i karriären.

– Han fick kliva av efter tio minuter i andra. Han fick en hård tackling och den tog illa. Det befaras en hjärnskakning och det är synd, väldigt synd. Efter omständigheterna mår han bra och är hemma i Leksand nu. Han ska testa i helgen och så får vi se och ta det därifrån. Det är hyfsat positivt, men till måndagens match är det väl lite tveksamt.

Hur är status på övriga tre?

– Ekholm är närmast till spel. Det finns väl någon förhoppning om måndag där. Limpar Lantz är närmare än Alftberg.

Är säsongen körd för Alftberg?

– Det tror jag kanske inte. Förhoppningsvis har han bra läkkött. Det är ledband och sådär, och prognosen är oklar på honom. Det är ändå inget som är av eller så.