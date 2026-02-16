Sportchefen efter fönstrets stängning: "Kom inte många intressanta namn"

Sportchefen Pelle Johansson fick in Ville Svensson på lån de sista dagarna på fönstret. Foto: Vimmerby Hockey Press/Meijer Media

Vimmerby Hockey plockade in ett SHL-lån de sista dagarna på transferfönstret. Det blev det enda tillskottet. – Nöjd och nöjd. På backsidan fick vi inget intressant, säger sportchefen Pelle Johansson.

I förra veckan berättade sportchefen Pelle Johansson att man ville ha in två spelare innan transferfönstret stängde. Dels en back, dels en offensiv spelare.

Det blev en offensiv spelare som ytterligare ska stärka konkurrensen inför de allra sista omgångarna.

– Det handlar bland annat om att skadeprognoserna ser lite bättre ut än de första prognoserna. På backsidan fick vi inget intressant. Då valde vi helt enkelt att skippa det. Vi fick några från lagen som är avhängda i Hockeyettan, men det vore inget som hjälper oss. Det här med transferfönster är mer för Mr Madhawk (Johan Svensson) att ha något att göra. Det är sällan det händer skitmycket. Det blir lite lån och sådär, säger Pelle Johansson.

En del klubbar har dock lastat på. Nybro gjorde en tung värvning i fredags och SSK plockade in Kalmars tidigare poängspruta AJ Vanderbeck i helgen.

– För att försvara Nybro har de tappat Ciernik, så det går kanske på ett ut. Sedan man kan tycka att de borde spara pengar, men det är ett beslut den förening får ta. Tittar man på Vanderbeck är den spelare vi aldrig skulle ha möjlighet på. Det är på tok för stora pengar. Det är nog bara Pelicans som gjort en dålig affär där.

Växjölånet blev det enda

Ville Svensson, lånet från Växjö som var i Vimmerby en sväng förra säsongen, presenterades i fredags och blev den enda värvningen under de sista dagarna på fönstret.

– Ville är en kanongrej för oss. Han ville verkligen till oss. Han hade flera andra alternativ bland klubbarna, men känner många i laget sedan förra året och ville verkligen hit.

Lånet är konstruerat som så att forwarden är i Vimmerby nu. Kallar Växjö tillbaka honom så är lånet förbrukat och då är han Växjös spelare.

– Han kan inte gå emellan. Kallas han tillbaka av Växjö, så är det finito.

"Inte mycket att orda om"

Vimmerby har såväl Emil Ekholm som Marcus Limpar Lantz och Leksandslånet August Lissel på skadelistan. När alla är tillbaka har VH en ganska bred forwardsuppsättning.

– Med Ville får vi en bättre prognos. Så vi sitter inte i sjön. Det är vi trygga med.

Är du nöjd och känner att det här räcker?

– Nöjd och nöjd. Vi ville ha en forward och en back, men det fanns inget som kunde gå in i en topplina hos oss. Det kom inte många intressanta namn och hade vi gjort något, så hade det varit extrema chansningar. Ska man ta in någon nu så ska man veta att det är någon som lyfter laget. Annars kan det slå åt andra hållet. Det har varit en tunt fönster helt enkelt.

Hur ser du på att den här spetsvärvningen uteblev?

– Det är inte mycket att orda om. Pratar man spets hade det behövt hittas i november, december eller januari. Inte nu vid fönsterstängning. Då kommer inte namnen till oss.

Har du sparat pengar?

– Jag har inte sparat pengar. Jag har en budget att förhålla mig till och vi har tagit in Elias och Oskar (bröderna Lindgren, reds.anm) under säsongen och det är inga externa finansiärer där. Det har skett mycket under resans gång, säger Pelle Johansson och tänker även på värvningarna av Hugo Orrsten och Hugo Lejon.

– Det ska man ha med sig. Det handlar inte bara om vad som sker nu i sluttampen.

Har ni ett lag som kan klara av att fixa nytt kontrakt nu?

– Absolut. Det tycker jag definitivt. Det har vi bevisat i väldigt många matcher. Sedan är det andra grejer som kommer in nu, vilka som trivs i det här läget och så vidare. Det kommer plockas poäng och vi måste göra vårt. Vi kan inte förlita oss på andra resultat. Alla lag är skittuffa, men vi har ett helt okej spelschema.

"Struntar i vad de har gjort"

De absolut sista dagarna hände inte särskilt mycket i Troja-Ljungby, men tidigare under februari har jumbon plockat in målvakten Oscar Fröberg och tilltänkt spets från danska ligan i form av Brandon Frattaroli. Västerås IK, närmast att jaga Vimmerby, har värvat en dansk landslagsforward från schweiziska ligan och kring månadsskiftet plockade man in en offensiv spelare från Hockeyettan.

Pelle Johansson är dock inte så sugen på att kommentera vad bottenlagen gjort under fönstret.

– Jag struntar faktiskt i vad de har gjort. Vi möter Troja i sista matchen, men annars möter vi inte varandra. Det är upp till dem att plocka poäng, de ska ta sig förbi oss och vi ska göra vårt helt enkelt. Slagstyrkan på dem kan jag inte säga så mycket om, jag ser dem inte till vardags. Men man kan inte säga att de har blåst på, det är inget som skrämmer så.

Pelle Johansson behövde prata med Jesper Ollas i Leksand efter att det blivit ett oväntat sportchefsskifte där nyligen. Han har fått lugnande besked gällande August Lissel.

– Vi har pratat och vet var vi har varandra. Det är samma som innan, vilket är positivt. Sedan kan det hända att Leksand får skador och hela biten, men här och nu kommer han tillbaka hit när han är fit for fight igen.