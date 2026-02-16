VH utskåpat i derbyt: "Brister i sakerna som var nyckelpunkter för oss"

5–1 på tavlan efter första perioden och 7–1 vid full tid. Vimmerby Hockey blev utskåpat och förnedrat i fjärde länsderbyt mot Kalmar HC. – Jag är väldigt besviken, säger Vimmerbys huvudtränare Eric Karlsson.

Efter tre raka nederlag mot Kalmar HC hade Vimmerby Hockey förhoppningar om att lugga topplaget på poäng i afton. Redan efter 36 sekunder släppte Vimmerby in 1–0 och 2–1 kom 38 sekunder efter Hugo Lejons kvittering i mitten av första perioden.

Det som grusade Vimmerbys poängchanser var en miserabel avslutning på öppningsperioden. Kalmar gjorde 3–1 efter 18.06, 4–1 16 sekunder senare och 5–1 med 45 sekunder kvar av perioden.

– Vi kommer ut till matchen och släpper in ett mål i första bytet och spelar Kalmar rakt i händerna. Vi hade en tydlig plan och kändes väldigt laddade, men vi har svagt beslutsfattande utan puck där vi går bort oss väldigt mycket. Vi försöker knåpa på det under första perioden, men det hjälper inte. Jag tycker att vi göder dem med puckar som de får vända på oss. Det är klart att första perioden sätter en ton för hela matchen, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vad är det som brister i första perioden?

– Ganska många saker egentligen. Vi pratade om duellspelet och vi förlorade ett koppel åkningar i första perioden där de slog oss. Vi pratade också om att vara noggranna med att hålla ihop det och att vi inte skulle gå bort oss och att de inte skulle få åka och spela igenom oss. Det gör dem. Vi pratade också om att orka vara konsekventa med pucken och inte ge dem massa vändningar på oss. Det gör vi också och då ser det ut så här. Alla är jättebesvikna och killarna är såklart inte nöjda. Det är tufft när man ligger under med 5–1 efter första perioden, säger Eric Karlsson.

Vad tänker du kring det som händer i slutet i första perioden?

– Jag tänker ungefär som jag sa, jag tycker att vi brister i de sakerna som var nyckelpunkter för oss. Sakerna som jag var inne på och som vi tryckte som nyckelpunkter brister vi i. Det lyckas vi inte med och då blir det tufft.

"En kamp hela vägen in"

Kalmar gick ifrån till 7–1 i andra perioden och det blev också slutresultatet i en match som var avgjord och stängd efter 20 minuters spel.

Vad tänker du kring ert sätt att ta sig an de två sista perioderna?

– Helt okej. Vi lägger oss inte ner och dör och viker ner oss. Samtidigt är det väldigt svårt mot ett väldigt skickligt lag som får flow och vi ger dem möjligheten att få flow. Det är svårt att ro det i land. Vi vinner skotten och det står 7-1 på tavlan. Det är klart att Kalmar är det klart bättre laget och är värda segern.

Det är nu en vecka till nästa match för Vimmerby som går en tuff bottenstrid till mötes.

– För oss handlar det om att analysera den här förlusten, samla ihop det och verkligen gjuta mod. Det kommer vara en kamp hela vägen in och det här laget har alltid haft en tendens att komma tillbaka efter den här typen av prestationer. I ett slutspel av sju matcher får man inte med sig några poäng till nästa match utan det handlar om att ta lärdom, bygga vidare och sedan är nästa match en ny match. Nu har vi en vecka på oss att gjuta mod i det här.

VH nere under strecket

Samtidigt som Vimmerby föll med klara siffror i Kalmar lyckades bottenkonkurrenterna Västerås IK och IF Troja-Ljungby bärga tre poäng i sina matcher och skapa ännu mer spänning i bottenstriden. Vimmerby är just nu nere under strecket med lika många poäng som Västerås.

– Vi kan inte påverka dem på något sätt. Det är klart att det svider extra när de vinner, men för vår del handlar det om att rikta vårt fokus på oss själva oavsett hur det går för dem. Vi behöver prestera och göra bra matcher. Nu kommer vi från en period där vi har poäng i sju av nio matcher och där prestationerna inte har varit hundraprocentiga, men vi har hittat vägar att hålla ihop det och ta poäng i många matcher. I dag brister vi på lite för många punkter för att kunna vara nära att ta poäng.

Eric Karlsson lyfter flera ett gäng spelare efter 1–7-förlusten.

– Jag tycker att våra yngsta spelare var våra bästa spelare. Ville (Svensson), Davidsson (Oscar), Adam (Petersson) är jättebra. Orrsten (Hugo), Lejon (Hugo) och Hansen (Isak) också. Det är klart att det finns ljusglimtar, men som helhet och som lag behöver vi såklart prestera bättre.