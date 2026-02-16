Lagkaptenen efter kollapsen: "Ett totalt mörker"

Lagkaptenen Jakob Karlsson var givetvis både besviken och frustrerad efter 7-1-förlusten mot Kalmar HC. – Ett totalt mörker i nästan 60 minuter, säger han.

Efter tre raka storförluster mot Kalmar HC var Vimmerby Hockey revanschsuget i Hatstore Arena. Men det dröjde bara drygt 30 sekunder innan laget hamnade i underläge och redan efter första perioden var matchen avgjord.

– Det känns som att vi spelar dem rätt i händerna. Precis som vi har gjort i nästan alla matcher mot dem. Vi får inte stopp på deras omställningsspel, vi forcerar för mycket och är dåliga med pucken. De ställer om blixtsnabbt och vi blir stressade i underläge. Det är en dröm för dem att få kontra, kontra och kontra. De har kontrat sönder oss i fyra matcher och det enda positiva är väl att vi inte möter Kalmar fler gånger, säger kaptenen Jakob Karlsson.

Med tanke på att ni mött dem tre gånger tidigare och åkt på många kontringar. Har ni pratat något om att ha en mer defensiv approach?

– Vi har tryckt på det i tre dagar känns det som. Att vara noga med trean, men vi misslyckas kapitalt med att utföra det. Kalmar är ruskigt bra på det spelet och vi fixar inte det.

"Besegras av ett klart bättre lag"

Medan Vimmerby Hockey förlorade stort vann båda bottenkonkurrenterna Troja-Ljungby och Västerås IK sina matcher.

– Det känns väntat att bottenlagen kommer att vinna fler matcher vägen in. Det var likadant förra året och det måste vi också göra. Vi har också tagit en del poäng de senaste matcherna och det vi har gjort bättre är att vi har hållit ihop det och inte släppt så många kontringar. I dag var det som bortblåst och då kan det rinna iväg så här.

Samtidigt som besvikelsen var påtaglig skickade lagkaptenen med en hyllning till motståndarna.

– Det går enormt fort och hamnar du några meter fel kan det vara kört. Kalmar är otroligt bra och vi besegras av ett klart bättre lag i kväll. Det är bara att acceptera och försöka gå vidare.