Osannolika skadan – VH-backen bröt näsan under ”djungelhockeyn”

Oskar Lindgren drabbades av en oturlig skada under uppvärmningen inför matchen mot Södertälje. Resultatet blev en bruten näsa och tre frakturer på okbenet. Foto: Arkivbild

Nyckelspelaren Oskar Lindgren missade Vimmerby Hockeys avgörande match mot Södertälje. Anledningen? En puck i ansiktet under värmningen som resulterade i tre frakturer på okbenet och en bruten näsa. – Det gjorde såklart ont när det hände. Det kändes surt och skittråkigt att missa matchen, men det löste sig ju bra ändå och jag var aldrig särskilt orolig, säger Oskar Lindgren.

Varje matchdag värmer Vimmerby Hockey upp på is och passet avslutas med ”djungelhockey” där alla spelare och tränare deltar i en plojmatch. Men inför matchen mot Södertälje var olyckan framme. Oskar Lindgren fick en puck rakt i ansiktet, bröt näsan och fick tre frakturer på okbenet. Istället för att vara med och säkra kontraktet satt backen hemma och följde laget från tv-soffan.

– Tankarna kom direkt att det var skittråkigt att missa matchen, men det löste sig ju jättebra ändå. En del spelare fick gå in och ta ett större ansvar vilket var kul att se. Det var nervöst men någonstans visste jag att det skulle fixa sig, säger Lindgren.

"Glad att allting fungerar"

Tur i oturen var att synen inte påverkades och Oskar Lindgrens näsa har nu dragits tillbaka i rätt läge. Däremot behöver han vila från hockeyn i ett par veckor och missar kvällens möte med Troja-Ljungby.

– Nu ska det läka ihop och jag måste se till att inte få några fler smällar i ansiktet på ett tag. Nu är det svullet men jag är glad att allting fungerar som det ska och att det inte är något fel på synen.

Precis som lillebrorsan Elias återvände Oskar till Vimmerby Hockey mitt under säsongen och var en starkt bidragande faktor till det säkrade kontraktet.

– Den stora målbilden när jag kom tillbaka var att vi skulle lösa det utan kvalspel och det lyckades vi med. Det känns självklart jättebra. För egen del hade jag velat vara med nu även nu på slutet men det är som det är.

Fortsätter i Vimmerby Hockey

Oskar Lindgren är en av få spelare som har kontrakt över nästa säsong och ser fram emot att ta ytterligare steg framåt.

– Det känns skitkul. Vi ska se till att göra det ännu bättre och sikta på att ta någon placering till. Målet är att bygga Vimmerby till en stabil allsvensk klubb.

Men först väntar vila och återhämtning.

– Nu blir det ledigt några veckor och mer tid med familjen. Det har gått i ett sedan vi kom tillbaka hit och det ska bli skönt att landa lite, säger Oskar Lindgren.