Oskar Lindgren återförenad med brorsan i VH: "Få förunnat"

Oskar Lindgren var på gott humör under träningen. Här skojar han med Arvid Caderoth. Foto: Rickard Johnston

Oskar Lindgren är tillbaka i Vimmerby Hockey. På måndagens träning bildade han backpar med lillebrorsan Elias. – Det känns grymt roligt. Jag älskar Vimmerby och det är en stor lyx att få spela Hockeyallsvenskan i en stad man gillar och bryr sig om, säger 28-åringen.

Oskar Lindgren behöver ingen närmare presentation. Publikfavoriten har tre tidigare sejourer i klubben bakom sig och nu ska han – precis som i fjol – hjälpa Vimmerby Hockey att säkra nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan.

Under måndagens träning tog backen för sig med resolut försvarsspel och tydlig kommunikation på isen.

– Det känns underbart att vara tillbaka. Jag gillar verkligen föreningen och människorna runt omkring. Sen är det en extra krydda att Elias är här också såklart. Det är få förunnat att få spela med sin bror, säger Lindgren som blev pappa för mindre än en vecka sedan.

– Ja, han är sex dagar idag. Än så länge är han snäll mot både mig och sambon så det rullar på, fortsätter backen med ett leende.

Förutom brorsan har Oskar anknytning till Vimmerby genom sin sambo Ella som är från staden och har kvar sin familj här. Kontraktet med Vimmerby Hockey är skrivet även över nästa säsong.

"Vi körde fast"

Oskar Lindgren värvades till Mora IK inför säsongen och fick från början stort förtroende i klubben, men istiden har minskat rejält under senaste veckorna.

– Det har gått lite upp och ner. Jag började bra och kom sedan in i en liten dipp. Därefter körde vi fast, både jag och ledningen. Vi fick inte ut det vi ville av varandra och på den vägen är det. Jag är glad att det löste sig med Vimmerby och det känns grymt att vara tillbaka.

Känner du själv att du fick chansen eller är det annat som ligger bakom?

– Jag låter det vara osagt. Det är som det är.

Annons:

Om VH: "Jobbiga att möta"

På tre möten den här säsongen har Vimmerby Hockey besegrat Mora två gånger och förlorat en och backen har imponerats över motståndet.

– Ett hårt, krigande lag som är jobbiga att möta. Bra dagar spelar VH bra med pucken men det hårda jobbet finns alltid där. Vi behöver bara skruva på det lilla extra.

I veckan väntar tre matcher för Vimmerby Hockey. AIK borta på onsdag, därefter hemmamatcher två dagar efter varandra. Almtuna på fredag och Björklöven på lördag.

– Det är lika bra att komma igång direkt. Alla poäng är viktiga och det är tuffa matcher allihop, säger Oskar.

Hur ser du på slutspurten?

– I slutändan ska vi stå där som minst lag tolv för att undvika kval. Det är målbilden.

"Jätteviktigt för gruppen"

Tränare Eric Karlsson är belåten över att få in Oskar Lindgren i laget.

– Det känns jättebra. Oskar är framförallt en väldigt bra hockeyspelare med en kraftfullhet och pondus men också en väldigt bra ledare med ett Vimmerby-hjärta. Att få in den typen av spelare med den mentalitet han bidrar med är jätteviktigt för den här gruppen.

