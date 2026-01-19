OFFICIELLT: BACKSTJÄRNAN ÄR TILLBAKA I VH

Han har varit en stor publikfavorit i Vimmerby Hockey. Nu är han tillbaka för en fjärde sejour i VH. Oskar Lindgren byter Mora mot Vimmerby.

Redan under gårdagen kom uppgifter i Vimmerby Tidning om att Oskar Lindgren skulle återvända till Vimmerby Hockey. Nu har klubben bekräftat övergången.

"Ibland handlar det inte om att hitta nytt – utan om att ta hem rätt. En 28-årig back som känner föreningen, miljön och vad som krävs när det gäller som mest. Oskar har varit en del av VH i flera omgångar och var med på resan som tog klubben upp i Hockeyallsvenskan 24/25", skriver Vimmerby Hockey i ett pressmeddelande.

Den här säsongen har Oskar Lindgren tillhört Mora IK. Där har det blivit sex poäng på 32 matcher. De senaste matcherna har Oskar Lindgren haft betydligt mer skralt med istid.

I Vimmerby stod han för 22 poäng på 52 matcher ifjol.

– Vi har hela tiden sagt att vi vill förstärka laget på ett sätt som gör oss bättre som helhet. Oskar är en spelare vi känner väl, som vet vad som krävs i den här miljön och som bidrar med trygghet, ledarskap och kvalitet. Marknaden är tuff och vi har varit öppna med förutsättningarna. För oss handlar det om att fatta kloka beslut över tid, inte snabba lösningar. Att få in Oskar i det här läget är ett sådant beslut och vi vet att han kommer göra oss bättre och starkare på flera olika sätt, säger VH:s sportchef Pelle Johansson.