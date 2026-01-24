Lindgren inför returen i Umeå: "Behöver vara mer kaxiga med pucken"

Oskar Lindgren gjorde en stabil insats mot Björklöven och fick med sig en assistpoäng i powerplay. Foto: Rickard Johnston

Med Elias Lindgren avstängd fick Oskar Lindgren en ny backpartner i William Alftberg. Dessutom fick han hoppa in på brorsans plats i powerplay. – Det blir lite för mycket öppna spjäll i tredje perioden tyvärr. Vi blir för spretiga och det är synd, säger nyförvärvet från Mora.

Tredje matchen på fyra dagar. Oskar Lindgren har fått en riktig rivstart i VH-tröjan och mot Björklöven gav backen återigen ett förtroendeingivande intryck på isen. Den här gången fick han spela utan brorsan Elias som backpartner efter dennes avstängning mot Almtuna.

– Jag har ingen kommentar till det mer än att vi står upp för varandra. Jag tycker inte att det är okej när det hånas. Men det är klart att det är dumt, det ska inte ske, säger Oskar Lindgren.

I Elias frånvaro tog Oskar Lindgren dessutom plats i powerplay – och fick med sig en assistpoäng i protokollet på Filip Fornåå Svenssons 1-1-mål i slutet av andra perioden.

– Det är första gången vi spelar ihop i den konstellationen och jag tycker att vi gör en del bra saker. Ett mål, annars är det väl lite blandat.

"Ska inte dumpa så mycket"

I tredje perioden släppte VH in tre raka mål och Björklöven plockade med sig alla poäng hem till Umeå.

– Jag tycker att vi är med i matchen även i sista perioden men vi blir lite spretiga. Om det handlar om puckhantering eller placering kan jag inte analysera just nu, men det är synd att det blir så, säger Oskar Lindgren.

Hur ska ni ta en snabb revansch mot Björklöven på onsdag?

– Det är bara att ladda om. Vi vet att vi är ett bra lag. Vi behöver få mer fart på pucken och inte dumpa så mycket. Vara lite mer kaxiga med pucken.