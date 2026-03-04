TUNGT VH-BESKED – HAN MISSAR MATCHEN

Viktige backen Oskar Lindgren finns inte med i laguppställningen.
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey kan säkra sitt allsvenska kontrakt i kväll. Men laget har åkt på två rätt tuffa smällar. Varken Oskar Lindgren eller Kevin Wennström finns med i den officiella laguppställningen.
Om det är skador eller sjukdomar som sätter stopp för de två är okänt för vår tidning i skrivande stund.
Däremot ser William Alftberg ut att vara redo för spel igen. Han finns nämligen, för första gången på väldigt länge, med i matchtruppen.
Saknas gör alltså kvartetten Oskar Lindgren, Isak Hansen, Kevin Wennström och Emil Ekholm.
Robin Christoffersson får fortsatt förtroendet i kassen. Precis som i senaste matchen mot AIK. Därmed bryter tränarduon på varannan match-principen som man hållit sig till på sistone.
Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)
Förstafemman: Nick Bochen, William Alftberg – Hugo Lejon, August Lissel, Hugo Orrsten
Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Ville Svensson, Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö
Tredjefemman: Alfred Hjälm, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson
Fjärdefemman: Isac Andersson, Adam Petersson, Jakob Karlsson, Oscar Davidsson
Extraforward: Martin Pärna
