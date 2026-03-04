04 mars 2026
TUNGT VH-BESKED – HAN MISSAR MATCHEN

Viktige backen Oskar Lindgren finns inte med i laguppställningen. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 04 mars 2026 17.16

Här kommer ett besked ingen vill se. Ett riktigt mardrömsbesked för Vimmerby Hockey. Nyckelbacken Oskar Lindgren saknas i laguppställningen. Inte heller Kevin Wennström är med.

Vimmerby Hockey kan säkra sitt allsvenska kontrakt i kväll. Men laget har åkt på två rätt tuffa smällar. Varken Oskar Lindgren eller Kevin Wennström finns med i den officiella laguppställningen. 

Om det är skador eller sjukdomar som sätter stopp för de två är okänt för vår tidning i skrivande stund. 

Däremot ser William Alftberg ut att vara redo för spel igen. Han finns nämligen, för första gången på väldigt länge, med i matchtruppen. 

Saknas gör alltså kvartetten Oskar Lindgren, Isak Hansen, Kevin Wennström och Emil Ekholm. 

Robin Christoffersson får fortsatt förtroendet i kassen. Precis som i senaste matchen mot AIK. Därmed bryter tränarduon på varannan match-principen som man hållit sig till på sistone.

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Nick Bochen, William Alftberg – Hugo Lejon, August Lissel, Hugo Orrsten

Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Ville Svensson, Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö

Tredjefemman: Alfred Hjälm, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Fjärdefemman: Isac Andersson, Adam Petersson, Jakob Karlsson, Oscar Davidsson

Extraforward: Martin Pärna

HÄR hittar du vår liverapportering. 

