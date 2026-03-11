Uppges finnas stort VH-intresse för SHL-meriterad forward

Vimmerby Hockey lär i vanlig ordning behöva landa ett antal nyförvärv. Expressen uppgav i dagarna att det finns ett stort VH-intresse för Västeråsforwarden Max Karlsson.

21-åringen är fostrad i Tingsryds AIF, som Vimmerby skickade ned i Hockeyettan förra säsongen, och har tagit vägen till seniorhockeyn genom Rögles juniorverksamhet.

Den vänsterskjutande forwarden noterades för 31 SHL-matcher och faktiskt sex poäng i landets högsta liga förra säsongen. Han var då även lagkapten i klubbens J20-lag.

Smålänningen har den här säsongen spelat för Västerås och svarat för tio poäng på 46 matcher i bottenlaget. Han ska nu spela playout mot Troja-Ljungby kommande veckor.

Enligt Expressens uppgifter finns det ett stort intresse från Vimmerbys sida att locka till sig Max Karlsson och ge honom en tongivande roll. Han ska vara den spelare Vimmerby hittills visat störst intresse för.