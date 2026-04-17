Lema om tuffa tiden i Robinson: "Stolt över mig själv"

När kroppen sa ifrån valde Lema Yurt från Västervik att hoppa av Robinson. Beslutet handlade om att sätta sin egen hälsa först. Samtidigt upplevde hon en tuff situation i laget som påverkade henne mentalt. Nu berättar hon om tiden i programmet, och hur hon ser på det i efterhand. – Det är så lite som syns i TV, säger hon till vår tidning.

I onsdagens avsnitt av TV4:s Robinson valde Lema Yurt att lämna tävlingen efter nästan två veckor. I programmet beskrev hon hur både kroppen och psyket hade tagit stryk, och att beslutet till slut handlade om att sätta sig själv först.

Nu, ungefär åtta månader efter inspelningen, har hon följt säsongen hemifrån. Det har väckt både känslor och nya perspektiv.

– Jag har ju kollat så fort avsnitten har släppts. Det har varit kul att följa, men också konstigt. Det är roligt att se allt med nya ögon, och att till exempel se tävlingarna som man själv inte var med på. Man hade ju en bild när man satt där på stranden, men fick ju se något helt annat när man kollat på det nu i efterhand, säger hon.

”Fint att kunna visa känslor”

På ett sätt är hon lite ställd över hur lite det är som faktiskt kommer med i Tv-programmet. Samtidigt är hon nöjd med hur hon framställs och hur det har klippt.

– Jag tycker att jag har varit mig själv och att det kommer fram. Jag är en person som har känslorna på utsidan. Andra kan ju tycka att jag är väldigt känslig och att jag kanske gråter lite väl mycket, men om det är den största kritiken man kan ha så tar jag inte så illa upp. Jag tycker det är fint att kunna visa känslor.

Beslutet att lämna tävlingen kom efter att hennes ryggproblem blossade upp. Hon berättar att hon lider av skolios, något som inte framgick tydligt i programmet.

– Det var något som hände under en av immunitetstävlingarna, och jag fick väldigt kraftiga smärtor som jag inte var beredd på.

Hon fick smärtlindrande som också påverkade henne och gjorde henne väldigt trött, och hon behövde ta ställning till om hon skulle fortsätta vara kvar med hjälp av smärtlindrande tabletter eller åka hem. Till slut handlade det om att väga sin egen hälsa och rädslan att ryggen skulle förvärras mot viljan att fortsätta.

– Jag kände att jag inte kunde bidra till laget på så sätt som jag egentligen ville, och kände att jag kanske drog ner laget. Så där och då kände jag att lämna var det absolut bästa beslutet för mig.

Hur mådde du när du kom hem?

– Det tog lite tid att återhämta sig från det hela. Jag hade fortfarande fruktansvärt ont i ryggen när jag kom hem och även problem med fötterna efter att ha varit på stranden i tretton dagar. Men jag mådde i alla fall mycket bättre efter att jag hade tagit beslut.

Känns det fortfarande rätt att du lämnade nu i efterhand?

– Ja, jag tror inte jag hade kunnat göra så mycket mer. Man ska inte pusha sig själv för hårt ifall man har ont eller inte mår bra. Där tog jag beslutet åt mig själv och lyssnade på mig själv, det har jag inte gjort så mycket tidigare i mitt liv. Så det känns jättebra nu. Nu kan jag verkligen se tillbaka och vara ganska stolt över mig själv.

”Blev inte behandlad så bra”

Lema Yurt fick också en tuff start i tävlingen mentalt. Deltagarna delades först upp i fyra lag och Lema blev ensam kvinna i ett lag med fyra män. Att hon både var yngst i laget och ensam kvinna gjorde att hon många gånger kände sig överkörd.

– Jag kände ju att jag är i underläge på alla möjliga sätt, och det påverkar så mycket. Sedan underlättade det väl inte med laget riktigt, jag blev inte behandlad så bra kan man säga. Så det var jättetufft. Det är så lite som syns i TV, det som har visats är bara en liten del av det hela.

Flera i hennes omgivning har reagerat på hur hon verkade må och att hon inte var lika energisk som hon är i vanliga fall.

– Många har hört av sig och sagt ”Gud, du känns så himla låg Lema, jag blir så ledsen när jag ser dig. Du brukar alltid vara så himla energisk och glad”. Så den biten var lite synd.

Samtidigt har hon fått mest positiva och peppiga kommentarer om att hon vågade vara med i programmet. Hon berättar att hon är glad och tacksam för det stöd hon fått både från sina närstående och från tittarna.

–Jag har fått så mycket härliga kommentarer och privata meddelanden, det känns jättefint. Det trodde jag ju aldrig, att främlingar skulle sitta hemma och heja på mig. Det var inte ens en tanke som slog mig när jag åkte in i det här äventyret.

Vad var det bästa med hela äventyret?

– Jag känner att jag fått uppleva Robinson på riktigt. Jag har ju upplevt öråd, tävlingar och allt som hör till. Så det är mycket häftigt som man tar med sig. Men det bästa har varit tre saker: Ett, att jag vann en av immunitetstävlingarna, jag tycker verkligen att jag förtjänade den. Två, att jag fick träffa både Anders Lundin och Martin Järbom. Det var jättehäftigt att ha båda som programledare i samma säsong, det är inte så många som får äran att träffa båda. Och tre, att jag fick uppleva både Syd- och Nordstranden.

Skulle du kunna tänka dig att vara med i TV igen eller göra något liknande?

– Absolut. Om jag skulle få möjligheten att vara med i just Robinson igen så hade jag nog satsat otroligt mycket mer på det fysiska innan och därefter känt efter om jag var redo. Men jag tror att jag hade varit mer lämpad för något psykologiskt spel än något fysiskt.