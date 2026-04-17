Solcellssatsningar i länet prisas – ”Jättekul”

Priset delas ut av branschföreningen Svensk solenergi och regionen prisas i kategorin ”Årets anläggning mark”. Projektet invigdes i september 2025 och var startskottet på en offensiv satsning på solceller från regionens sida. I Kalmar län var det dessutom den första solcellsanläggningen på en parkering. Vetlandaföretaget OTM Energi har utfört projektet.

– Det är jättekul att regionen kan ligga i framkant när det gäller hållbarhet och får pris för vår innovativa lösning. Jag hoppas vi kan inspirera andra och att vår lösning kommer andra till nytta, säger Joakim Thunborg, hållbarhetsstrateg på Region Kalmar län, till regionens hemsida.

Ska bygga samma sak i Västervik

Nästa del i regionens satsning är ett liknande projekt i Västervik. Det finns också en utredning som tittar på att installera solceller på fler parkeringar och på byggnader i länet.

– Det som är unikt med vårt projekt är att vi vågat titta lite bredare på hur vi ska lösa utmaningarna vilket resulterat i en kostnadseffektiv och smidig lösning. Något som kan gynna hela Sverige när det gäller utbyggnad av solceller. Solceller på parkeringsplatser är ju en smart lösning på många sätt. Obrukad mark, sol och regnskydd, säger Joakim Thunborg.

Anläggningen i Hultsfred lyfts fram

Ytterligare en anläggning i länet är en del av priset ”Årets prestation” som går till klädjätten HM. Bolaget har bidraget till etablering av fyra solparker genom långsiktiga avtal, bland annat jätteanläggningen i Hultsfred.

– Vi är otroligt glada och stolta över att ha tilldelats Årets prestation. Det här är ett fint erkännande av vårt långsiktiga arbete med att bidra till energiomställningen. Våra satsningar på solkraft, inte minst våra fyra solparker i Sverige, är ett viktigt steg i vår resa mot nettonollutsläpp till 2040, Sustainability Investment Expert, H&M Group.

