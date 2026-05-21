Uppgifter: VH värvar center från länskonkurrent

IK Oskarshamn valde att gå skilda vägar med Hampus Karlsson efter säsongens slut. Nu kommer Barometern-OT med uppgifter om att centerns nästa klubbadress är Vimmerby Hockey.

Boro/Vetlanda-produkten Hampus Karlsson fick sitt stora genombrott i Kalmar HC i Hockeyettan säsongen 2022/23, vilket ledde till att IK Oskarshamn blev intresserade och plockade in honom i SHL-truppen.

Hampus Karlsson har spenderat de tre senaste säsongerna i IK Oskarshamn, först en säsong i SHL och sedan två säsonger i Hockeyallsvenskan, fick efter årets säsong beskedet att han inte finns med i klubbens framtidsplaner. 25-åringen svarade för 14 poäng på 57 allsvenska matcher och var dessutom utlånad till SHL-klubben HV71 i tre matcher.

I dag rapporterar Barometern-OT om att Hampus Karlsson ska ha gjort klart med ny arbetsgivare i form av Vimmerby Hockey till nästa säsong. Där skulle han i så fall återförenas med Vimmerby Hockeys huvudtränare Eric Karlsson, hans tidigare tränare i Karlskrona HK.

"Det är väldigt intressant, men ingenting är klart på något sätt", säger Hampus Karlsson i en kommentar till Barometern-OT.