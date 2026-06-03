FÄNGELSE OCH UTVISNING FÖR VÅLDSAM MAN I HULTSFRED

Fängelse och utvisning väntar en man bosatt i Hultsfred som döms på sju åtalspunkter för att bland annat ha hotat, misshandlat och tagit strupgrepp på en kvinna i kommunen.

I slutet av januari i år blev den tilltalade mannen, som är i 25-årsåldern och bosatt i Hultsfred, villkorligt frigiven från anstalt. Genom gemensamma bekanta lärde han strax därefter känna en kvinna i 30-årsåldern från kommunen.

De fattade tycke för varandra och inledde en relation utan att officiellt vara ett par. Under april månad bodde han hos kvinnan, och det blev snart en hel del bråk. Enligt kvinnan var han ständigt kontrollerande och blev även våldsam. Bråken eskalerade under slutet av månaden, och kvinnans närstående övertygade henne om att avsluta relationen och kasta ut mannen.

Hon ska flera gånger ha bett mannen att lämna lägenheten, innan vännerna till slut tillkallade polis för att få honom att försvinna därifrån. Polis kom till platsen och hämtade mannen, som anhölls och häktades ett par dagar senare.

Kasta henne över balkongen

Övervägande delen av de brott som mannen nu döms för – ett fall av hemfridsbrott, fyra fall av misshandel och två fall av olaga hot – ska ha skett i kvinnans bostad vid olika tillfällen under april månads allra sista dagar.

Enligt domen ska mannen bland annat ha tagit strupgrepp runt kvinnans hals, puttat ned henne i en säng och greppat henne hårt om handlederna, tagit tag hårt i hennes armar och dragit henne med sig, hotat att kasta henne över balkongen samt sagt att hon skulle akta sig och att han skulle stampa på henne. Hemfridsbrottet ska ha bestått i att mannen olovligen stannat kvar i kvinnans bostad.

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Fängelse och utvisning

Mannen har förnekat brott avseende samtliga åtalspunkter, men tingsrätten dömer honom helt enligt åtalet.

Rätten menar att ”målsäganden har berättat på ett allt igenom trovärdigt sätt om månaden då hon och (mannens namn) bodde ihop”. Enligt tingsrätten får hennes berättelse starkt stöd av utsagorna från åklagarens vittnen – en granne, en vän och en syster till kvinnan.

Mannen döms nu till sex månaders fängelse. Efter avtjänat straff ska mannen utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under fem år. Han ska också stanna kvar i häktet till dess att domen vinner laga kraft.

Till den målsägande kvinnan ska mannen betala skadestånd om 40 000 kronor för kränkning av den personliga identiteten, skriver tingsrätten i sin dom.