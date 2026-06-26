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KALMAR VÄRVAR BACK FRÅN USA –

Kalmar HC har värvat en back från USA. Foto: Bildbyrån

KALMAR VÄRVAR BACK FRÅN USA – "SUPERPEPPAD"

ISHOCKEY 26 juni 2026 12.00

Kalmar HC:s backsida ser riktigt intressant ut. Idag presenterades den amerikanske backen Tommy Bergsland. 

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Kontraktet gäller i ett år och backen kommer från en säsong i AHL och ECHL med 34 matcher och 6 poäng i den förstnämnda ligan och 15 poäng på 23 matcher i den andra. 

Totalt har Bergsland 40 matcher i AHL på sitt konto. Nu blir det alltså spel i Kalmar för den långe, 191 centimeter, backen. 

– Jag är verkligen taggad på att ansluta till Kalmar. Jag har bara hört fantastiska saker om staden och organisationen, och är superpeppad på att påbörja min resa i Sverige! säger han till klubbens sociala medier. 

Daniel Stolt är GM i Kalmar: 

– Tommy är en rightfattad tvåvägsback med en stark utvecklingskurva. Det finns fina offensiva kvaliteter som ska bli spännande att se på stor rink. Efter att ha pratat med Tommy så var det tydligt att han har höga ambitioner med sin fortsatta hockeykarriär vilket passar oss bra.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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