Klart för nya upplaga av Sandströms Trophy – VIK är med, men inte Vimmerby

Det blir en ny upplaga av försäsongsturneringen Sandströms Trophy. Tre klubbar deltar och det rör sig om Hockeyettanklubbarna Västerviks IK, Tranås AIF och Vita Hästen från Norrköping. Vimmerby Hockey är dock inte med i år heller.

Turneringen, som förstås klädkedjan Sandströms med bas i Vimmerby, ligger bakom beskrivs vara ett uppskattat inslag inför hockeysäsongen och erbjuda båda spelare och supportrar högklassiga försäsongsmatcher med extra tävlingsnerv.

I årets upplaga finns en total prissumma om 50 000 kronor. Det vinnande laget får 25 000 kronor, tvåan belönas med 15 000 kronor och trean får 10 000 kronor.

– Hockeyn engagerar människor över generationsgränserna och är en viktig del av identiteten i många av våra orter. För mig är Sandströms Trophy ett utmärkt sätt att kombinera bra hockeyunderhållning med ett aktivt stöd till klubbarna. Vi vill vara med och skapa förutsättningar för att hockeyn ska fortsätta utvecklas, både på elitnivå och som en viktig kraft i lokalsamhället, säger Mikael Sandström, på Sandströms, i ett pressmeddelande.

Vimmerby är inte med

Västerviks IK ser turneringen som ett utmärkt tillfälle att bygga vidare på lagets utveckling inför seriestarten.

– Sandströms Trophy är en turnering som vi alltid ser fram emot. Matcherna håller hög kvalitet och ger oss möjlighet att möta lag med olika spelstilar. Samtidigt betyder det mycket att få spela inför våra supportrar redan under försäsongen, tycker Victor Öhman från Västerviks IK.

Tranås klubbchef Stefan Franson säger att man uppskattar rivaliteten och publikfesten som turneringen bidrar till. Turneringen kommer att spelas i Tranås, Västervik och Norrköping i månadsskiftet kring augusti och september.

Notabelt är alltså att Vimmerby Hockey inte finns med i turneringen i år heller.