14 september 2025
Anton Nilsson fick poängregn i SM-finalen –

Anton Nilsson från Målilla MK imponerade i SM-tävlingen i Vimmerby. Foto: Stefan Härnström

Anton Nilsson fick poängregn i SM-finalen – "Banan var tuff"

MOTOR 14 september 2025 11.17

Den starkaste regionala motocrossåkaren i helgens SM-final var utan tvekan Anton Nilsson. Med hemmaadress i Målilla MK motocrossklubb så fanns han med bland poängplockarna i Gnagaredalen i stora klassen MX1. I leran så regnade poängen in.

Första heatet slutade med en tolfteplats och nio poäng. I andra heatet blev han trettonde man och fick ytterligare åtta poäng – hans överlägset bästa SM-tävling i år. Sammanlagt körde Anton ihop 27 poäng under säsongens tävlingar och slutade totalt 29. 

Hur har det tävlingen varit idag tycker du?

– Jo men det har gått bra. Banan var tuff idag men det känns bra.

Och säsongen i stort?

– Ja, jag har innan den här säsongen varit borta ett år för en skada. Ja, tuff början men det har släppt mer och mer under säsongen skulle jag säga.

Hur många poängplaceringar har det blivit på tidigare tävlingar?

– Ja vad är det... haha, tio poäng var det kanske inför den här tävlingen.

Inför nästa säsong då, hur ser det ut?

– Det blir nog som i år. Fullt junior-SM och SM då. Fullsatsning på det så det ska bli skoj.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

