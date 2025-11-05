KOMPLETT GUIDE: HÄR ÄR KÅSANS ALLA STRÄCKOR OCH TIDER

I helgen är det dags för Novemberkåsa i Vimmerby igen. Så här såg det ut 2023. Foto: Micael Rundberg

På lördag morgon brakar det loss i skogarna runt Vimmerby, och under onsdagen blev Novemberkåsans fyra sträckor officiella. Här nedan hittar du en komplett guide till dem – var, när och hur de körs, var du ska parkera och var du ska stå och kolla.

För femte gången under 2000-talet arrangeras kommande helg världens kanske tuffaste endurotävling, Novemberkåsan, i skogarna runt Vimmerby.

För att göra det enkelt så kan man säga att samtliga fyra sträckor som ska köras är dragna inom den triangel som bildas om man sammanbinder Vimmerby, Frödinge och Tuna, i de östra delarna av kommunen. Två av dem är helt nya, och de två andra är till vissa delar förändrade.

15 sträckor under 20 timmar

Under onsdagen offentliggjordes samtliga sträckor samt preliminära starttider för dem. Totalt är det 15 specialsträckor som ska köras. SS1körs fem gånger, SS 2 fyra gånger och SS3 och SS3 tre gånger vardera.

Första åkare släpps iväg ut på den första transporten vid 08.20 på lördag morgon och första start på sträcka 1 sker 20 minuter senare, klockan 08.40. Den första starten på avslutande sträcka 15 (SS 2) beräknas ge sig av runt klockan 01.55 natten till söndagen.

Segraren väntas sedan rulla in på depåområdet vid Astrid Lindgrens Världs parkering runt klockan 03.00 på söndagsmorgonen.

Här nedan får du en komplett guide till allt du behöver veta om de fyra sträckorna samt vilka tider du bör ha koll på.

STRÄCKA 1 - ALSTA

Längd: 13,5 kilometer.

Start: Alsta.

Mål: Ishallen, Vimmerby.

Beskrivning: En klassisk kåsasträcka med snabbåkt och tekniskt underlag blandat med blöthål.

Bansträckning: Från starten strax väster om Alsta slingrar sig sträckan upp genom skogen, förbi bergtäkten söder om Hägersta, öster om Uggletorp och ut till Längbrötsle. Därifrån går spåret parallellt med riksväg 40, förbi Borstingen, Hörestadhult och Borg för att sedan vika upp i skogen innan Hällebacka mot Höghult och målet vid ishallen.

Publikparkeringar: Vid bergtäkten söder om Hägersta, vid Borstingshult, vid Vimmerbyortens Ryttarförenings ridhus samt vid ishallen i Vimmerby.

Ungefärliga starttider:

SS 1, kl 08.40

SS 5, kl 13.15

SS 6, kl 16.40

SS 10, kl 21.20

SS 14, kl 01.55

Service mellan sträcka 1 och 2.

STRÄCKA 2 - HÅLBÄCKSHULT

Längd: 27 kilometer.

Start: Hålbäckshult.

Mål: Vasketorp.

Beskrivning: Klassisk kåsamark som det kördes på både 1972 och 1989. Delvis snabb och lättåkt, men innehåller också några riktigt krångliga passager med kärr och luriga backar.

Bansträckning: Kåsans överlägset längsta och förmodligen mest krävande sträcka. Efter starten i Hålbäckshults by kör förarna rakt norrut, rundar sjön Kilen och vänder sedan söderut igen, förbi Funningen, mot Hålbäckshults södra gårdar, ner mot Höghults grustag och vidare mot Höghults by där bland annat utmanande Bygge mosse väntar. Här kommer det bli sevärt! Där vänder det rakt norrut igen, förbi sjön Kilen ännu en gång fast i motsatt riktning, ner mot Hålbäckshult för tredje gången, vidare öster om Nyserum och Nyshult, där förarna bland annat ska klättra uppför en rejält stenig backe, och sedan drar det vidare upp mot målet i Vasketorp.

Publikparkeringar: Hålbäckshult, Höghult samt vid torpet Larum öster om Nyserum.

Ungefärliga starttider:

SS 2, kl 09.45

SS 7, kl 17.45

SS 11, kl 22.25

SS 15, kl 03.00

Service mellan sträcka 2 och 3.

STRÄCKA 3 - FJÄLSTER

Längd: 10 kilometer

Start och mål: Strax väster om Fjälster, vid korsningen till vägen mot Vassemåla.

Beskrivning: En teknisk, snabb och torr sträcka som delas på mitten av en bro. Mycket enduro på litet område.

Bansträckning: På en yta mindre än en kvadratkilometer har arrangören lyckats trycka in en mil publikvänligt och snabbt endurospår runt lilla Försjön, genom skog och över ängsmark. Start och mål sker på samma ställe, på en åkerplätt intill Tunavägen några hundra meter väster om Fjälster. Längs med sträckan finns flera utmärkta publikplatser där du kan se förarna vid flera tillfällen från samma ställe.

Publikparkeringar: Fjälster.

Ungefärliga starttider:

SS 3, kl 11.35

SS 8, kl 19.40

SS 12, kl 00.15

Ingen service efter sträcka 3.

STRÄCKA 4 - MOSSEN

Längd: 15 kilometer

Start: Sandstugan

Mål: Strax söder om Älekulla

Beskrivning: Den snabbåkta och varierade sträckan innehåller både nydragna och gamla välkända spår.

Bansträckning: En kortare och till viss del förändrad variant på den klassiska sträckan där åkarna ska tugga sig igenom Borghults mosse – denna gång i omvänd riktning. Starten sker vid Sandstugan längs vägen mellan Borghult och Vassemåla. Efter körning i klassisk smålndsk skog letar sig förarna vidare mot Säfflodstrakterna för att sedan återkomma till ungefär samma plats några kilometer senare, innan man viker ner och ska ta sig igenom Borghults mosse. Därefter går färden vidare mot sträckans mål strax innan Älekulla, öster om sjön Älen.

Publikparkeringar: Borghult.

Uppskattade, ungefärliga starttider:

SS 4, kl 12.05

SS 9, kl 20.40

SS 13, kl 01.15

Service efter sträcka 4.