Mamma Marie om att se sonen i Kåsan: ”Det är lite magsår”

Marie Stjernström är med och stöttar sonen Robin under Novemberkåsan. Foto: Linus Johansson

Att se sonen Robin köra folkrace är en sak. Att stå i depån och stötta honom i Novemberkåsan en helt annan. – Det är lite magsår, säger mamma Marie Stjernström med ett skratt.

När Robin Stjernström kom in till depån vid Astrid Lindgrens Värld efter den tuffa andrasträckan verkade allt vara under kontroll. Hemmaåkaren bjöd på flera breda leenden och passade på att få i sig en del energi till fortsättningen.

När han åkt iväg för transport till SS3 tog vi ett snack med mamma Marie Stjernström.

Han såg ganska oberörd ut så här långt?

– Ja, han var lugn än så länge och kände ingen påverkan på det sättet. Han fick i sig lite energi för att inte gå ner i källaren och ligga på minus direkt. Det är ju för natten man preppar nu, säger Marie Stjernström.

Viktiga uppgifter

Att mamma Marie känner en viss nervositet går inte att ta miste på.

– Det är lite magsår och en nervös väntan i tältet mellan sträckorna och att allting ska vara okej när han kommer in.

Hur följer du tävlingen?

– Jag följer den med tiderna hela tiden, när han åker och kommer i mål. Sen får jag räkna på tiderna när han kommer in och när han måste åka igen.

Marie har utöver det flera viktiga uppgifter för att Robin ska klara Novemberkåsan på bästa sätt.

– Jag ska också se till att det finns torra kläder, att han får mat och energi när han kommer in och att han får se sina tider.

”Trygg med att han håller”

Robin Stjernström har nu gjort några Novemberkåsor, men dessförinnan var det mer folkrace som gällde. Att se honom köra hemmatävlingen Semesterracet var dock betydligt lugnare, enligt mamma Marie.

– Det här är värre. Det är så mycket mer som kan hända än i folkrace. Man vet inte vad som händer där ute i skogen. Motorcykeln ska hålla… Jag är däremot ganska trygg med att han håller. Allt annat runtomkring och transporter med mycket folk i rörelse är mer osäkert.

Vad krävs då för att Robin Stjernström ska klara av kåsan i hemmaskogarna?

– Natten är lång och tuff och det är pannben som gäller.

Men det har han?

– Det har han!