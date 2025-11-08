ELOWSON UTMANAS AV JUNIOR – SÅ ÄR LÄGET I TOPPEN

Albin Elowson toppar Novemberkåsan efter dagsetappen. Han jagas närmast av junioren Albin Berglund.

Toppstriden i Novemberkåsan efter 5 av 15 sträckor:

1) Albin Elowson, FMCK Skövde

2) Albin Berglund, Hudiksvalls MCK, +02.52.34

3) Lucas Vågberg, Göta MS, +06:55:02

4) Martin Larsson, Bollnäs MK, +09:11:42

5) Marcus Adielsson, MK Pionjär, +10:56:94

Bästa hemmaförare i tävlingen är Robin Stjernström, som ligger på 14:e plats drygt 16 minuter efter ledande Albin Elowson. Rutinerade hemmaföraren Calle Bjerkert är bara några sekunder bakom Stjernström.

Värt att notera är att Vimmerby-junioren Sven Höglander ligger på plats 39, drygt 31 minuter bakom täten.