JUST NU: ELOWSON ÄR KÅSAKUNG I VIMMERBY

Albin Elowson höll för trycket. 30-åringen blev kåsa-kung i Vimmerby efter att ha kontrollerat kraftprovet Novemberkåsan från start till mål.

Redan efter den första av femton sträckor ledde Elowson med närmare en minut. Det var en ledning han aldrig släppte. Inför nattetappen var ledningen nästan tre minuter och därefter var det Albin Elowson show i Vimmerbyskogarna. För varje sträcka drog endurostjärnan ifrån allt mer och när han passerade mållinjen strax efter klockan fyra natten mot söndag gjorde han det som överlägsen segrare.

Albin Elowson körde inte Novemberkåsan i Eksjö förra året, men var tvåa bakom Niklas Persson i Vimmerby 2023. Framförallt har han dock tre segrar i kåsan sedan tidigare: 2017, 2018 och 2022.

Nu är han kåsakung får fjärde gången i karriären.