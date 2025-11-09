VINNAREN OM FESTEN I VIMMERBY: ”HELT SANSLÖST”

Albin Elowson körde hem sin fjärde seger i Novemberkåsan. Efteråt hyllade han festen och arrangemanget. – Helt sanslöst, det har varit en sjuk publikfest. Jättehärlig stämning och ett toppenarrangemang av Vimmerby MS, som vanligt, säger Albin Elowson bara minuter efter målgång.

Att Albin Elowson skulle köra hem sin fjärde kåsa-seger i Vimmerby var väntat. Till slut var han närmare 16 minuter före tvåan, junioren Albin Berglund. Trea i tävlingen slutade Martin Larsson.

– Det är såklart jättekul, men jag hoppas att det här bara var ett delmål och jag satsar på att göra likadant nästa år igen, säger Albin Elowson.

Med transporter inräknat var årets kåsa rekordlång, hela 54 mil (!). Först klockan 04.20 rullade Elowson upp för målrampen vid Astrid Lindgrens Värld.

– Vad är klockan? Snart halv fem? Det är helt galet, utbrast segraren. Jag vet att det har diskuterats att den sista sträckan kanske inte skulle köras, men nu blev det så att den kördes och ja, nu står vi här.

”Inga chansningar”

Segraren var minst sagt belåten med sin insats under dagen, kvällen och natten.

– Ja, men det har egentligen gått helt felfritt. Det har rullat på jättefint under hela dagen och natten.

Jag hade en liten svacka på andra varvet och hade problem med magen och mådde illa och var orkeslös. Sen var det ändå rätt okej på sista sträckorna, säger Albin Elowson.

Du hade en klar ledning mot slutet, gick du ändå för fullt?

– Näe, absolut inte. Det var bara att hitta ett fint flyt, inga chansningar och ta det säkra före det osäkra.

Någon större sömn räknade han inte med innan prisutdelningen vid klockan tio på söndagsförmiddagen.

– Man brukar ha lite svårt att sova efter en kåsa. Man är så uppe i varv och skallen har mycket att bearbeta. Det blir mest att duscha, lägga sig i sängen och slappa.