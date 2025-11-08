Besviken Sven tvingas kasta in handduken: ”Får ingen luft”

Sven Höglander kraschade redan på andra sträckan och har nu valt att avbryta Novemberkåsan. Foto: Linus Johansson

Han klarade Novemberkåsan på hemmaplan 2023. Det blir ingen andra målgång i år för VMS-föraren Sven Höglander. – Jag gick omkull på sträcka två på dagen och slog i revbenen och bröstet och har haft skitsvårt att andas sedan dess, säger en besviken Sven Höglander.

Novemberkåsan i hemmaskogarna blev inte alls vad 18-årige Sven Höglander hade hoppats på. Trots kraschen på sträcka två var han bra med i resultatlistan efter fem sträckor. Efter en sträcka på nattetappen kände han dock att det inte fanns något annat än att kasta in handduken och bryta tävlingen.

– Jag provade första nattsträckan för att känna om det hade hjälpt med lite vila, men det gick inte. Det känns konstigt, jag får ingen luft, säger Sven Höglander när vi träffar honom.

”Tänka på hälsan”

På första sträckan på nattetappen var han till råga på allt omkull flera gånger.

– Ja, jag var omkull två gånger till så jag tänkte att jag skiter i det nu innan det händer något allvarligare. Det är inte värt det.

Hur känns det?

– Det känns skit, men det är inte mycket jag kan göra åt saken. Det är så sjukt mycket tid och pengar nedlagt på det här så det känns inte bra. Men man måste ändå tänka på hälsan.

Vad händer nu?

– Jag tror att jag åker hem och lägger mig bara.

Det var kul att få uppleva första nattsträckan i alla fall.

Annons:

Pratade med Blom

Sven Höglander berättar att han pratade med Oscar Blom strax efter dennes krasch tidigare under dagen.

– Jag kom direkt efter så jag stannade till och pratade med honom och kollade så han var okej. Det var tråkigt för honom att det skulle bli så.