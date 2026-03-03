De hyllades på motorklubbens årsfest – här är alla pristagare

Under Vimmerby MS uppmärksammades och prisades många i klubben. Här Axel Svensson, Saga Apell och Ellen Adin. Foto: Privat

Både talanger och eldsjälar uppmärksammades när Vimmerby MS hade årsfest i Folkets Park. Här har vi samlat alla pristagare.

Rebecka Hermansson i Vimmerby MS var nöjd med årsfesten där ett stort gäng prisades för olika former av prestationer under året som gått.

– Årsfesten gick jättebra och vi är väldigt nöjda, säger hon.

Cyril Mårth, Morgan Karlsson och Anders Gustafsson blev nya hedersmedlemmar i Vimmerby MS.

Stjernström prisad

Robin Stjernström fick priset för Årets prestation inom enduron medan Ellen Adin och Axel Svensson tillsammans blev Årets slitvarg.



"Genom sina prestationer under året främst då i gripendygnet där de ställde upp som de yngsta deltagarna i dakar-klassen och lyckades rulla över mållinjen 24 timmar senare. Ellen var dessutom enda tjejen som kom i mål."

Axel tog storsam under årsfesten som Årets slitvarg, 50 körda endurotävlingar och som klubbmästare i juniorklassen. Christian Pettersson och Oscar Blom prisades också för att ha kört 200 endurotävlingar.

Årets glädjespridare blev Kristian Sandberg med följande motivering: "Han som alltid är på gott humör oavsett dag eller väder. Alltid sen men med sitt goda humör får han sina funktionärer omkring sig lyckliga med ett gott skratt varje dag på banan. Bjuder ofta på en dans ute på sin postering 3."

Högst poäng av alla

Lena Murto tog emot pris som Årets eldsjäl medan Martina Tildmyr blev Årets funktionär.

Rallyföraren Ludvig Johansson fick pris för Årets framgång: "Från att endast åka ett fåtal tävlingar som ungdom 2024 välja att köra hela serien bilsport rallycup 2025 och dessutom gå in göra det på det viset med att vinna varje deltävling och ta högst poäng av alla i hela cupen. Det är framgång. Vad händer med denna grabb i framtiden?"

Edwin Astbrant fick pris för Årets prestation inom motocross där Melker Cederstrand vann utmärkelsen Årets utveckling.