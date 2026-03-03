De hyllades på motorklubbens årsfest – här är alla pristagare

Aktivaste förare, rally
´Aktivaste A-förare: Kjell Fransson
Aktivaste B-förare: Emil Karlsson
Aktivaste C-förare: Magnus Folkesson & Ludvig Johansson
Aktivaste kartläsare & Dam: Tea Tildemyr
Aktivaste ungdom: Ludvig Fransson
Aktivaste damförare: Maya Ryen
Rallycross: Johan Klingstedt
Folkrace Senior – Dennis Frosthed
Folkrace Dam – Linnéa Karlsson
Folkrace Junior – Hugo Karlsson
Statistik-priser
100 körda cross-tävlingar – Edvin Astbrant
550 körda folkracetävlingar – Thomas Karlsson
50 körda enduro-tävlingar – Charlie Blom, Saga Apell, Axel Svensson, Elis Blom
200 körda endurotävlingar – Christian Pettersson, Oscar Blom
KM Enduro
Ungdom – Charlie Blom
Girls Open – Saga Apell
Junior – Axel Svensson
Senior – Robin Stjernström
Bredd – Kristian Rosendahl
16-39år – Malte Karlsson
40-49år – Niklas Fransson
50-59år – Mattias Jonsson
60+ - Roger Ottosson
Enduro-extra:
Årets utveckling – Elis Blom
Motivering: Med sina framskjutna placeringar i samtliga varvloppen, vann sin klass i SCCS serien, 3:a Smålandscupen. Och 3:a i enduroklassikern så ser vi med glädje på hans framfart
Årets prestation – Robin Stjernström
Motivering: 4:a SM1 klassen, 12:a totalt och 2:a i klassen på Novemberkåsan. Han vann även storloppen Stångebroslaget och Ränneslätt
Årets slitvarg – Ellen Adin & Axel Svensson
Motivering: Genom sina prestationer under året främst då i gripendygnet där de ställde upp som de yngsta deltagarna i dakar-klassen och lyckades rulla över mållinjen 24 timmar senare. Ellen var dessutom enda tjejen som kom i mål.
Novemberkåsan 2025
Robin Stjernström, Dennis Rotebäck, Viktor Martinsson
KM folkrace
Seniorer: 1a Johan Karlsson, 2a Melwin Mattisson, 3a Dennis Frosthed
Dam: 1a Sofia Lod, 2a Linnéa Karlsson, 3a Katja Frosthed
Juniorer: 1a Ludvig Fransson, 2a Hugo Karlsson, 3a Sigge Helander
Folkrace-extra
Årets funktionär – Veronika Sallermo
Årets Postering – Postering 2
Motivering: Alltid redo. Stort kunnande, utbildade och respektfulla. Mycket noga med förarna, så dom har alltid sina snabba skor på sig.
Årets Glädjespridare – Kristian Sandberg
Motivering: Han som alltid är på gott humör oavsett dag eller väder. Alltid sen men med sitt goda humör får han sina funktionärer omkring sig lyckliga med ett gott skratt varje dag på banan. Bjuder ofta på en dans ute på sin postering 3.
Rally-extra
Årets Framgång – Ludvig Johansson
Motivering: Från att endast åka ett fåtal tävlingar som ungdom 2024 välja att köra hela serien bilsport rallycup 2025 och dessutom gå in göra det på det viset med att vinna varje deltävling och ta högst poäng av alla i hela cupen. Det är framgång. Vad händer med denna grabb i framtiden?
Årets Motgång - Oskar Andersson
Motivering: Har gjort stora framgångar på kort tidning verkligen varit med och utmanat i Rally-SM, men i Karlstad i somras kan man säga det tog tvärstopp. Man hade chans på topplacering och viktiga poäng i serien inför powerstage där det skulle tas i, men tyvärr slutade det med en brutal krasch och ambulansfärd.
Årets Funktionär - Martina Tildmyr
Motivering: Inom rally har vi haft utbytesjobb under 2025 med grannklubbar, hen har tagit stort ansvar och varit väldigt driven för att allt ska bli så bra som möjligt och vill lära sig. En stor trygghet för Vimmerby MS då hen även hjälper till på andra evenemang inom klubben dessutom. Inte mer än rätt att få uppskattning för de man gör och engagerar sig i.
Motorcross
Deltagande i VMS crosskola 2025 Lilla Banan
Thore Florin
Harry Florin
Odd Axelsson
Gillis Axelsson
Melker Cederstrand
Marwin Hager
Meja Karlsson
Lowis Karlsson
Malte Frejd
Malte Persson
Harry Sandsborg
Sigge Schultz
Rio Schultz
Edggar Carlsson
Olle Karlsson
Motocross-extra
Årets prestation - Edwin Astbrant
Årets Guldhjälm - Theo Helgesson
Årets SM-poäng - Wille Mörnvall
Årets Kämpe - Odd Axelsson
Årets Utveckling- Melker Cederstrand
Årets Eldsjäl - Lena Murto
Nya hedersmedlemmar
Cyril Mårth, Morgan Karlsson, Anders Gustafsson