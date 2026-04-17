VIMMERBY MS FÅR FÖRENINGSLIVETS PRIS

Vimmerby Dansstudio fick 2023 års pris. Vimmerby Hockey prisades på förra galan. 2025 års Vimmerby Föreningsliv Tillsammans-pris gick till Vimmerby Motorsällskap.

Förra året kändes pristagaren relativt väntad. Då hade Vimmerby Hockey svarat för en stor bedrift genom att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan under sin debutsäsong.

Det togs även upp i afton. Stefan Bragsjö, ordförande i tillsammansföreningen, bad alla VH-representanter i salen att ställa sig upp även denna gång för att hyllas.

I år kanske det funnits mer funderingar kring vilka Vimmerby Föreningsliv Tillsammans skulle välja ut.

Nu vet vi att det blev hundraåringen Vimmerby MS.

De prisas för att skapat upplevelser som få andra, allt från lokala tävlingar till stora nationella arrangemang och till och med VM-tävlingar. Novemberkåsan 2025 beskrevs från Bragsjö ha blivit en formidabel succé och stor folkfest.

Novemberkåsan har man utvecklat

Just 2026 firar föreningen alltså hela hundra år. Priset togs emot av VMS-trion Rebecka Hermansson, Fredrik Johansson och Tomas Knutsson.

– Det känns jättebra, säger Knutsson.

Att man klarat sig i hela hundra år förklaras av Fredrik Johansson så här:

– Bra gemenskap och engagerade funktionärer.

Tomas Knutsson fick även berätta om det stora arbetet med kåsorna här i Vimmerby.

– Vi startade 2008 och har utvecklat den undan för undan. Vi har förfinat det och är ett bra team. Förra året var nog toppen av vad vi kan göra. Vi har fått mycket beröm från hela Sverige.

Ska fira i augusti

Vimmerby MS ville passa på att tacka alla företagare och inte minst Astrid Lindgrens Värld.

– Även Matz Eklund har gjort ett jättejobb, säger Knutsson.

Jubileumsåret ska nu firas ordentligt.

– Tanken är självklart att bjuda in alla i augusti till vår hundraårsdag. Då ska vi visa vad vi har och vilken fin gemenskap vi har. Vi ska nog avsluta vår kväll med en fin jubileumsfest, säger Rebecka Hermansson.

Fredrik Thalin och Patric Engqvist, som är kvällens konferencierer, var inte sena med att försöka få ett nytt jobb.

– Vi ska utvärdera er i kväll, skrattar Rebecka Hermansson.