17 april 2026
    VMS-trion Fredrik Johansson, Tomas Knutsson och Rebecka Hermansson tar emot priset. Foto: Ossian Mathiasson

VIMMERBY MS FÅR FÖRENINGSLIVETS PRIS

NYHETER 17 april 2026 20.06

Vimmerby Dansstudio fick 2023 års pris. Vimmerby Hockey prisades på förra galan. 2025 års Vimmerby Föreningsliv Tillsammans-pris gick till Vimmerby Motorsällskap.

Förra året kändes pristagaren relativt väntad. Då hade Vimmerby Hockey svarat för en stor bedrift genom att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan under sin debutsäsong. 

Det togs även upp i afton. Stefan Bragsjö, ordförande i tillsammansföreningen, bad alla VH-representanter i salen att ställa sig upp även denna gång för att hyllas. 

I år kanske det funnits mer funderingar kring vilka Vimmerby Föreningsliv Tillsammans skulle välja ut.

Nu vet vi att det blev hundraåringen Vimmerby MS. 

De prisas för att skapat upplevelser som få andra, allt från lokala tävlingar till stora nationella arrangemang och till och med VM-tävlingar. Novemberkåsan 2025 beskrevs från Bragsjö ha blivit en formidabel succé och stor folkfest. 

Novemberkåsan har man utvecklat

Just 2026 firar föreningen alltså hela hundra år. Priset togs emot av VMS-trion Rebecka Hermansson, Fredrik Johansson och Tomas Knutsson.

– Det känns jättebra, säger Knutsson. 

Att man klarat sig i hela hundra år förklaras av Fredrik Johansson så här: 

– Bra gemenskap och engagerade funktionärer.

Tomas Knutsson fick även berätta om det stora arbetet med kåsorna här i Vimmerby. 

– Vi startade 2008 och har utvecklat den undan för undan. Vi har förfinat det och är ett bra team. Förra året var nog toppen av vad vi kan göra. Vi har fått mycket beröm från hela Sverige.

Ska fira i augusti

Vimmerby MS ville passa på att tacka alla företagare och inte minst Astrid Lindgrens Värld. 

– Även Matz Eklund har gjort ett jättejobb, säger Knutsson.

Jubileumsåret ska nu firas ordentligt. 

– Tanken är självklart att bjuda in alla i augusti till vår hundraårsdag. Då ska vi visa vad vi har och vilken fin gemenskap vi har. Vi ska nog avsluta vår kväll med en fin jubileumsfest, säger Rebecka Hermansson. 

Fredrik Thalin och Patric Engqvist, som är kvällens konferencierer, var inte sena med att försöka få ett nytt jobb. 

– Vi ska utvärdera er i kväll, skrattar Rebecka Hermansson.

Fakta

Motiveringen: Årets förening har i hundra år varit en självklar och högt aktad del av Vimmerbys föreningsliv. Föreningen samlar nästan 700 medlemmar och har under lång tid skapat upplevelser som få andra – från lokala tävlingar till stora nationella arrangemang och till och med VM-tävlingar. 

Samtidigt som föreningen bjuder på stora arrangemang utåt, har man också lagt ned ett imponerande arbete bakom kulisserna – med att utveckla organisationen och förbättra sin egen motoranläggning. 

Novemberkåsan 2025 blev en formidabel succé och en stor folkfest. Vimmerby fylldes av unga som gamla och skogarna lystes upp av ett arrangemang som hyllades såväl nationellt som lokalt. 

Med en stark gemenskap, stabil ekonomi och stor framtidstro kliver föreningen nu in i sitt jubileumsår 2026.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Relaterade inlägg

LIVE: Vi hårdbevakar galan – följ den med oss!
Pontus och Oskar driver byggföretag i tätt samarbete – fick pris på galan
Första priset utdelat – Adrian, Jacob och Otto tog hem årets UF-företag
Vimmerbygalan är igång – se mingelbilderna här
Årets stora gala närmar sig: "Som att prata med en femåring"

