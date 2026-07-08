Allt eller inget för Molly i sista heatet: "Blir verkligen att fightas"

Vimmerby MS junior Molly Åkesson Fransson behöver en handfull poäng i tredje omgången för att gå vidare till lördagen. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby MS-föraren Molly Åkesson Fransson från Hultsfred är klubbens juniorrepresentant på onsdagen. Efter ett haveri i första heatet och en andraplats i andra får hon nu ge järnet i tredje heatet för att få köra på lördag.

Första heatet gick inte alls som junioren hade hoppas på med mer än ett fel på bilen och endast en poäng.

– Det gick väl inte som planerat. Det var drivaxel och fläkt och lite... så att jag kom sist. Så det var inte som planerat.

Men du tog en andraplats i det andra heatet?

– Ja, det var kul men jag ville ju komma etta. Det är ju som är målet nu. Det var ju det jag kämpade för men tvåa duger. Nu är det bara till tredje omgången och ladda, och hoppas att jag kommer till finaldagen. Då blir det verkligen att fightas.

Är bilen redo?

– Ja! Jag tror väl bilen är redo för de smällar den kan få.