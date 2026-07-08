18 okända dragningar upptäcktes – på samma dag

En Vimmerbybo upptäckte 18 okända dragningar från sitt konto under tisdagen.
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En man i 60-årsåldern från Vimmerby polisanmäler kontokortsbedrägeri efter att två transaktioner till ett värde av 6000 kronor har upptäckts på hans konto på tisdagen.
– Det är transaktioner som målsägande inte känner igen, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.
Under samma dag blev en kvinna i 65-årsåldern från Vimmerby utsatt för samma typ av kontokortsbedrägeri. Det var flera transaktioner, totalt 18 olika transaktioner, som målsägande upptäckte på sitt konto.
– Det var mindre belopp till ett totalt värde på 1 600 kronor. Någon har gjort dragningar, men man vet inte vem. Kortet är spärrat, säger Ulf Gollungberg.