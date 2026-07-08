Glädje efter oviss väntan på besked – Pontus behöll andraplatsen

Pontus Eriksson från VMS kan bli klar för lördagen på Semesterracet, nu fattas bara några futtiga poäng för honom och Albin Karlsson i tredje omgången så har klubben två förare vidare från onsdagen. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby MS-föraren Pontus Eriksson och Albin Karlsson har bra läge att ta sig vidare till lördagen. Efter två omgångar har de båda kört ihop tio poäng och lyckas de bara ta någon poäng till är det fixat.

För Pontus blev andra heatet lite ovisst. Efter en tidig duell med Micke Lernerud rullade han i depå och var osäker på om han skulle få behålla sina fem poäng från andraplatsen.

– Ja, jag var på Lernerud kanske lite hårt på insidan tror jag. Det var lite svårt att säga. Jag trodde inte det skulle vara så hårt och jag trodde absolut att han skulle reda ut det. Men jag hörde inget efteråt så jag vet inte vad jag fick för placering, säger Pontus Eriksson.

Mot slutet av intervjun visar det sig att Pontus får sin andraplats och tar fem poäng i heatet.

– Då vart det en andraplats. Det är ju bra. Det är tio poäng och då krävs det inte jättemycket i tredje för att gå vidare i alla fall. Bilen känns i alla fall jättebra och går jävligt bra.