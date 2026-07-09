Theo Thörnqvist klarade kvalet med nöd och näppe

Semesterracet fortsätter för Vimmerby MS-föraren Theo Thörnqvist som med sina tolv inkörda poäng tog den näst sista platsen till lördagen. Foto: Stefan Härnström

Med nio pinnar kvar efter två körda heat och en andraplats under en god del av det tredje heatet såg det ut som att Vimmerby MS-föraren Theo Thörnqvist hade lördagstävlandet som i en liten ask. Men efter en knepig situation när han i tredje heatet trängdes med flera bilar blev det endast tre poäng och en fjärdeplats. Det blev några ovissa minuter av väntan.

En trängselsituation där Tobias Svärd från MK Orion jagade i fatt ledarna gjorde att Thörnqvist klämdes och fick en varning. Andraplatsen blev till en fjärdeplats och med endast tolv inkörda poäng såg det inte ljust ut.

I depån tittade Theo och crewet på filmklippet och han var inte nöjd med bedömningen.

– Jag varnas men jag vet inte varför. Jag är ju den som blir klämd och tappar placeringar.

Hur ser du på läget om att få köra lördag?

– Ja, det blir nog inte så... det ser inte ljust ut.

Men det blev till sist en 35:e plats för Theo som med nöd och näppe gick vidare. Däremot tog Semesterracet slut för klubbkamraten Felix Åberg på samma poäng. Felix hade bara en enpoängare i sitt tredje heat och sista seniorkvalplatsen för dagen gick till Orust BSK:s David Ståhl.