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Theo Thörnqvist

Semesterracet fortsätter för Vimmerby MS-föraren Theo Thörnqvist som med sina tolv inkörda poäng tog den näst sista platsen till lördagen. Foto: Stefan Härnström

Theo Thörnqvist klarade kvalet med nöd och näppe

MOTOR 09 juli 2026 15.00

Med nio pinnar kvar efter två körda heat och en andraplats under en god del av det tredje heatet såg det ut som att Vimmerby MS-föraren Theo Thörnqvist hade lördagstävlandet som i en liten ask. Men efter en knepig situation när han i tredje heatet trängdes med flera bilar blev det endast tre poäng och en fjärdeplats. Det blev några ovissa minuter av väntan.

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En trängselsituation där Tobias Svärd från MK Orion jagade i fatt ledarna gjorde att Thörnqvist klämdes och fick en varning. Andraplatsen blev till en fjärdeplats och med endast tolv inkörda poäng såg det inte ljust ut.

I depån tittade Theo och crewet på filmklippet och han var inte nöjd med bedömningen.

– Jag varnas men jag vet inte varför. Jag är ju den som blir klämd och tappar placeringar.

Hur ser du på läget om att få köra lördag?

– Ja, det blir nog inte så... det ser inte ljust ut.

Men det blev till sist en 35:e plats för Theo som med nöd och näppe gick vidare. Däremot tog Semesterracet slut för klubbkamraten Felix Åberg på samma poäng. Felix hade bara en enpoängare i sitt tredje heat och sista seniorkvalplatsen för dagen gick till Orust BSK:s David Ståhl.

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