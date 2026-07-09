Theo Thörnqvist klarade kvalet med nöd och näppe

Semesterracet fortsätter för Vimmerby MS-föraren Theo Thörnqvist som med sina tolv inkörda poäng tog den näst sista platsen till lördagen.
Foto: Stefan Härnström
En trängselsituation där Tobias Svärd från MK Orion jagade i fatt ledarna gjorde att Thörnqvist klämdes och fick en varning. Andraplatsen blev till en fjärdeplats och med endast tolv inkörda poäng såg det inte ljust ut.
I depån tittade Theo och crewet på filmklippet och han var inte nöjd med bedömningen.
– Jag varnas men jag vet inte varför. Jag är ju den som blir klämd och tappar placeringar.
Hur ser du på läget om att få köra lördag?
– Ja, det blir nog inte så... det ser inte ljust ut.
Men det blev till sist en 35:e plats för Theo som med nöd och näppe gick vidare. Däremot tog Semesterracet slut för klubbkamraten Felix Åberg på samma poäng. Felix hade bara en enpoängare i sitt tredje heat och sista seniorkvalplatsen för dagen gick till Orust BSK:s David Ståhl.