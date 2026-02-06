Hon tar över som ny verksamhetschef på Ryttargården

Vimmerby Ryttarförening har gjort klart med ny verksamhetschef. Nikki Mattson tar över ansvaret för ridskolan, hästarna och personalen.

Nikki Mattsson har en lång erfarenhet av att jobba med hästar och har tidigare arbetat på Ryttargården som stallhjälp och ridlärare.

Under torsdagskvällen presenterades hon som ny verksamhetschef.

"Vi är så glada att hon valt att komma tillbaka till oss", skriver Vimmerby Ryttarförening på sin Facebook-sida.

Vår tidning hade telefonkontakt med Nikki Mattsson under förmiddagen där hon bekräftade sin nya roll men var just framme hos en kund och kunde då inte prata. På grund av flera kundbesök på rad under dagen hade Nikki inte möjlighet att höras förrän i början av nästa vecka. Då kommer en längre intervju med Ryttargårdens nya verksamhetschef.