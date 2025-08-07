NY SKADESMÄLL FÖR DACKESTJÄRNAN – "FÖRFÖLJER OSS"

Det fortsätter att grina emot både Dackarna och Frederik Jakobsen. Precis tillbaka från sin senaste skada bröt Jakobsen handleden i Danmark i går. – Det är inte så roligt att vara honom och det är rätt tråkigt att heta Rikard Kling nu också, säger Rikard Kling apropå mardrömsbeskedet.

Målillaklubben har tvingats köra ett flertal riders replacement för Fredrik Jakobsen under danskens skadeperiod. I tisdags var han tillbaka i dackelaget mot Västervik.

Men redan dagen därpå kraschade han i Danmark. Nu har det konstaterats att den danske stjärnan brutit handleden.

"Kan inte förstå att jag behöver skriva det här igen. Oturligt nog var jag inblandad i en krasch i Grindsted i går och bröt handleden på två ställen", skriver Frederik Jakobsen på sociala medier.

Han ska dock inte ha behövt genomgå någon operation.

– Det är inte så roligt att vara honom och det är rätt tråkigt att heta Rikard Kling nu också. Den här säsongen är inte riktigt vad jag hoppats på som start i lagledarkarriären. Det känns som att det förföljer oss och status på Rasmus (Jensen) vet jag inte heller riktigt. Hansen (Patrick) är halvskadad och Krawczyks (Jakub) ben är sådär. Vi har haft ett bra snack om U24-förarna tidigare, men sedan ändrar sig villkoren och det är Polen som styr. Det är bara att rätta in sig i ledet. Det har varit mycket skit och är mycket skit, säger dackelagledaren Rikard Kling.

Finns det någon möjlighet att han kan vara tillbaka under säsongen?

– Det hänger på hur långt vi kommer. Visst skulle han kunna vara tillbaka mot slutet av slutspelet, men då måste någon annan kunna göra jobbet så länge. Jag kör upp för Hallandsåsen just nu och det är så det känns i livet också. Det är en uppförsbacke, suckar Kling, som tillsammans med ett gäng är på väg till Danmark för att följa GP-kvalet på plats.

Jagar ersättare

Nu är jakten påbörjad efter en ersättare, men det är lika svårt som tidigare.

– Jag ljuger inte om jag redan varit i kontakt med 20 förare. Jag började skanna av marknaden i går. Det svåra är att det ska vara ett ankare och Jakobsen är ett tungt avbräck för oss. Reglerna säger att vi måste hitta någon med ett snitt på 1,5 eller lägre och så ska man prestera 2,0. Det är helt omöjligt.

Av dem Kling kontaktat har en del visat intresse.

– Sedan måste man veta deras schema och få allt att funka. De måste våra tillgängliga. Jag vet inte helt enkelt, vi får se och jag får jobba på under semestern.

När hoppas du att något är klart?

– Det kan vara klart redan i morgon. Vi får se till tisdag. Vi vill komma förberedda till Gislaved, men det viktigaste av allt är tisdagen efter det när slutspelet drar igång.