Stjärnan lämnar Dackarna – här är hans nya klubbadress

Frederik Jakobsen lämnar Dackarna och är klar för en ny klubb i Sverige. Foto: Arkivbild

Vargarna från Norrköping gör en stark värvning inför säsongen 2026. Det rör sig om danske Fredrik Jakobsen. 27-åringen var en av Dackarnas ledande förare den gångna säsongen och körde till sig det näst högsta snittet i laget.

Nu står det alltså klart att han byter Målilla mot Norrköping.

"Vargarna blir Jakobsens tredje klubb i Bauhausligan. Han har skaffat sig rutin på de svenska banorna och är tänkt att bli en av lagets heatledare", skriver Vargarna.

Frederik Jakobsen får ett ingångssnitt på 1,846. Dackarna har å sin sida gjort flera starka värvningar, bland annat Artem Laguta och Tai Woffinden.

I Vargarnas trupp finns sedan tidigare exempelvis Filip Hjelmland.