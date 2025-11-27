27 november 2025
Stjärnan lämnar Dackarna – här är hans nya klubbadress

Frederik Jakobsen lämnar Dackarna och är klar för en ny klubb i Sverige. Foto: Arkivbild

Stjärnan lämnar Dackarna – här är hans nya klubbadress

SPEEDWAY 27 november 2025 18.45

Dackeföraren Frederik Jakobsen byter väst kommande säsong. Han lämnar därmed Målillaklubben.

Vargarna från Norrköping gör en stark värvning inför säsongen 2026. Det rör sig om danske Fredrik Jakobsen. 27-åringen var en av Dackarnas ledande förare den gångna säsongen och körde till sig det näst högsta snittet i laget. 

Nu står det alltså klart att han byter Målilla mot Norrköping. 

"Vargarna blir Jakobsens tredje klubb i Bauhausligan. Han har skaffat sig rutin på de svenska banorna och är tänkt att bli en av lagets heatledare", skriver Vargarna.

Frederik Jakobsen får ett ingångssnitt på 1,846. Dackarna har å sin sida gjort flera starka värvningar, bland annat Artem Laguta och Tai Woffinden. 

I Vargarnas trupp finns sedan tidigare exempelvis Filip Hjelmland.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

