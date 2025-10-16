BOMBEN: Han lämnar Dackarna – kom inte överens om avtalet

Rikard Kling var öppen för en fortsättning i Dackarna. Styrelsen skriver att man önskade fortsätta. Ändå bryter parterna med varandra.

Efter bara en säsong som lagledare för Dackarna står det nu klart att Rikard Kling lämnar klubben.

"Trots goda samtal och förhandlingar har parterna inte kunnat enas om ett nytt avtal. Styrelsen hade fullt förtroende för Rikard och önskade en fortsättning, men avtalsfrågan ledde till att samarbetet inte förlängdes", skriver Dackarna på sina sociala medier.

Målillaklubbens styrelse kommer nu att påbörja arbetet med att hitta en ny lagledare inför kommande säsong.

"Rikard Kling tackar pensionärsgruppen, funktionärer, sponsorer, fans, förare och styrelsen för den gångna säsongen. Dackarna vill rikta ett varmt tack till Rikard för hans engagemang och insatser under den gångna säsongen och önskar honom lycka till i framtiden", skriver man vidare.

"Ganska neutral i mitt mående"

Rikard Kling säger att "det beror på hur man ser det" om att han lämnar Dackarna.

– Jag säger ingenting i dagsläget utan hänvisar till Dackarna och Ove Johansson. Just nu är jag ganska neutral i mitt mående. Jag ville vara kvar och de säger att de ville ha kvar mig. Det är där vi är, men vi hittade ingen lösning på det, säger Rikard Kling i en första kommentar.

Längre version följer.