KLING OM BESLUTET ATT LÄMNA: "JAG VILLE VARA KVAR"

Rikard Kling lämnar Dackarna efter att parterna inte kommit överens om de ekonomiska villkoren. Foto: Arkivbild

För några veckor sedan var han bara detaljer från ett nytt kontrakt. Nu lämnar Rikard Kling mycket oväntat Dackarna. – Det beror på hur man ser det. Jag hänvisar till Dackarna, säger Kling. – Han har inte accepterat vårt avtal vilket vi känner viss besvikelse över, säger ordförande Ove Johansson.

För några veckor sedan berättade Dackarnas lagledare Rikard Kling i en intervju med Dagens Vimmerby att ett nytt kontrakt var nära.

– Vi ska snart vara i hamn. Jag har en bra kommunikation med styrelsen och det känns positivt. En säsong är ingen säsong kan jag tycka och om styrelsen vill ge mig nytt förtroende så jag är jag intresserad att fortsätta. Jag känner att jag har deras stöd och det är lite smågrejer som vi diskuterar just nu, sa han då.

"Hittade ingen lösning"

En kort tid senare lämnar nu lagledaren Dackarna efter att parterna inte kunnat enas om ett nytt avtal.

Du lämnar Dackarna?

– Ja, det beror på hur man ser det.

Hur ser du det?

– Jag säger ingenting i dagsläget utan hänvisar till Dackarna.

Ni var bara detaljer ifrån en förlägning för några veckor sedan?

– Så var fallet.

Är du besviken?

– Just nu är jag ganska neutral i mitt mående. Jag ville vara kvar och de säger att de ville ha kvar mig. Det är där vi är. Men vi hittade ingen lösning.

Vad händer för dig nu?

– Jag tar det nog lugnt en liten stund så får vi se vad som händer. Jag är ganska öppen för saker vad det lider, men ingen vet vad som händer i framtiden.

"Otroligt stram budget"

Ove Johansson, ordförande i Dackarna, bekräftar att klubben önskade en förlängning med Kling men att ekonomin satte stopp.

– Vi har haft stora framgångar de senaste åren men det har också inneburit stora underskott ekonomiskt. När jag kom in i våras blev jag näst intill mörkrädd över vilka underskott som ligger bakom och har en styrelse som nu gör allt för att komma tillbaka på plus. Därför har vi en otroligt stram budget och det vi hade och kunde erbjuda accepterades inte av Rikard, säger han.

För några veckor sedan lät det som att bara småsaker återstod?

– Ja, vi trodde i vår enfald att det inte var annat än småsaker och det är därför vi har varit så positiva. Vi känner viss besvikelse nu men det är bara att gilla läget och gå vidare. Jag tycker synd om sportgruppen som sitter med en låg budget och sliter hund för att försöka få ihop ett bra lag för 2026 och nu får ytterligare arbete i att hitta en ny lagledare.

Västerviks förre lagledare Morgan Andersson är ledig. Har ni haft någon kontakt?

– Det här är så nytt och sportgruppen har inte haft kontakt med någon ännu.