Flera ändringar – så ställer Dackarna upp mot Indianerna

Morgan Andersson var inte helt nöjd med laguppställningen han valt mot Västervik i tisdags. Nu byter han en del i startsjuan till matchen mot Indianerna på måndag.

Stjärnan Patryk Dudek underpresterade kraftigt i derbyt senast och kommer inte köra mot Indianerna på måndag kväll. Det gör inte heller Avon van Dyck.

Men det blir ingen Bastian Pedersen heller. I ställer kommer Jakub Krawczyk och Tomas H Jonasson in i laget.

Topplaget Indianerna å sin sida gör en ändring jämfört med senaste omgången och det är att Kai Huckenbeck kommer in i laget i stället för Rasmus Karlsson. Det är ett mycket kompetent lag topplaget kommer till Målilla med.

När det gäller bonuspoängen blir den oerhört svår att göra något åt för Målillalaget. Säsongens första möte slutade nämligen 59-31 till Indianerna.

Dackarnas startsjua:

1) Matias Nielsen

2) Jakub Krawczyk

3) Artem Laguta

4) Timo Lahti

5) Andreas Lyager

6) Tomas H Jonasson

7) Sammy van Dyck

Indianernas startsjua:

1) Szymon Wozniak

2) Krzysztof Buczkowski

3) Kai Huckenbeck

4) Oliver Berntzon

5) Przemyslaw Pawlicki

6) Dimitri Bergé

7) Jonatan Grahn