Västervik nära SM-final: "Klockren insats"

Morgan Andersson var lyrisk över Västerviks insats i den första semifinalen mot Indianerna. Foto: Arkivbild

Megafavoriter på förhand – och Västervik höll för pressen. Efter 59-31 mot Indianerna i första semifinalen är SM-finalen nära. – Jag är otroligt nöjd. En i det närmaste klockren insats från vår sida, säger lagledaren Morgan Andersson.

Ni vet förutsättningarna. Två av Indianernas toppförare tvingades utgå och allt talade för Västervik i semifinal nummer ett. Och som laget levererade. De inledde med sju raka heatsegrar och satte tonen för matchen direkt.

– Även om det på papperet ska vara en seger för oss ikväll så ska det göras också. Vi visar bra karaktär och de gånger vi inte kommer iväg i starten får de verkligen slita för poängen, säger Morgan Andersson efter storsegern med 59-31.

Lindgren och Lambert

Matchens förgrundsfigurer var Västerviks Robert Lambert och Fredrik Lindgren som båda tog full pott, 15 respektive 14 poäng.

– Klockrena insatser såklart. Men det är fler än de två som gör det bra ikväll. Thorssell (Jacob) är otroligt bra. När vi var här förra gången kraschade han i första heatet och fick utgå. Han var riktigt, riktigt bra ikväll, berömmer Morgan Andersson.

Hur mycket ser du fram emot en SM-final nu?

– Inte bara jag. Det är hela klubben, våra fans, sponsorer. Jag hoppas verkligen att vi kan nå dit och skapa oss en bra känsla in till finalen. Det är vår målsättning.

Ger lugnande besked

I det tionde heatet kraschade Anton Karlsson otäckt och låg kvar en stund innan han kunde ta sig från banan på egen hand. Morgan Andersson lämnar lugnande besked.

– Det är nedre kroppen som behöver fixas till lite och behandling är beställd till imorgon bitti. Vi hoppas att han kan komma till start i returen.

I morgondagens match i Västervik utgår Matias Nielsen och Patryk Wojdylo från startsjuan och ersätts av Tom Brennan och Bartosz Smektala.