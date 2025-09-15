Västervik lägger över favoritskapet på Smederna: "Vi är underdog"

Brons 2021. Silver 2023. SM-guld 2025? – Det är vår målsättning. Vi är i bra form och går för att vinna även om vi är underdog på papperet, säger lagledaren Morgan Andersson inför den första finalen mot Smederna.

Smederna har radat upp fyra SM-guld sedan 2017.Västervik har bara tagit ett guld i klubbens historia – för 20 år sedan.

Har den erfarenheten någon betydelse?

– Det som vunnits tidigare är bara historia. Nu är det ett nytt år och två helt nya matcher, säger Morgan Andersson.

Västervik gjorde processen kort i semifinalerna mot Indianerna och vann dubbelmötet med förkrossande 124-56 medan Smederna tog planenliga segrar mot Lejonen.

Slår ur underläge

Nu gör seriens två bästa lag upp i SM-final.

– Det känns bra. Det som talar för oss är att vi är bra i bra form, förarna har gjort det riktigt bra under sista halvan av säsongen, säger Morgan Andersson.

Samtidigt betonar han att Västervik slår ur underläge.

– Vi är underdog på papperet och ska försöka få med oss ett bra resultat från Eskilstuna.

På upptaktsträffen i april var Västervik favoriter till SM-guldet enligt lagledarna, men den tippningen ger Morgan Andersson inte mycket för.

– Det är helt andra förutsättningarna nu. Då hade Smederna inte ens med Michael Jepsen Jensen i truppen och vad som sas då jämfört med nu är ungefär svart eller vitt. Att hålla på och tippa i april kontra i september blir bara patetiskt.

Matcher i matchen

I seriespelet vann Smederna båda matcherna mot Västervik.

– Vi har lite bättre form på våra killar och ska ha bättre chans att få med oss ett resultat nu. Det kommer bli matcher i matchen. Robert (Lambert) och Fredrik (Lindgren) måste kunna stå emot deras tre heatledare. Thorssell (Jacob) måste ha en bra dag och nypa poäng. Duellen mellan Anton (Karlsson) mot Klasson blir viktig. (Matias) Nielsen och (Mads) Hansen behöver stå emot Kim Nilsson och Mathias Pollestad.

Är det en fördel att avsluta SM-finalen på hemmabana?

– Senaste finalen 2023 (förlust mot Dackarna reds. anm.) valde vi att börja hemma och avsluta borta. Nu testar vi det här istället.