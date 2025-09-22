Andersson inför avgörandet: "Har allt på bordet utom bucklan"

Bartosz Smektala går in på reservplats i Västervik och ersätter Matias Nielsen i returen mot Smederna. Foto: Bildbyrån

Dagen före dagen då Västervik kan ta sitt första SM-guld på 20 år. – Vi har allt på bordet utom bucklan och ett guld skulle betyda mycket för partners, volontärer, publik och hela stan, säger lagledaren Morgan Andersson.

Västervik vann grundserien och har i tur och ordning slagit ut Dackarna i kvartsfinal och Indianerna i semifinal.

Första finalmötet med Smederna i Eskilstuna slutade 41-37 i Västerviks favör och nu kan SM-guldet säkras hemma på Hejla Arena.

– Känslan är bra. Om jag är nervös? Inte alls. Jag hoppas att grabbarna vaknar på rätt sida och kommer ut starkt. Det är två jämna lag och vi kommer att behöva lite stolpe-in, säger Morgan Andersson.

Fyra poängs försprång

För 20 år sedan tog Västervik klubbens första och hittills enda SM-guld.

Bättre utgångsläge än så här är svårt att skaffa sig – även om Västerviks lagledare tonar ner lagets försprång.

– Fyra poäng är ett heat sen kan det vara oavgjort. Vi ser det som 0-0 och ska försöka vinna matchen. Det är mycket dagsform som avgör men jag hoppas att vi löser det. Att vi hoppar iväg från tejp och har bra startsvängar skulle självklart underlätta.

Hur ska ni stoppa Smedernas toppförare?

– Åka fortare och vinna heaten. Det är helheten som avgör och inte en eller två förare. Jag tycker att vi har en bra fördelning på förare som kan ta poäng och vi är i bra form.

Brennan som ordinarie

I första finalmatchen levererade Tom Brennan starkt från reservplats och tog hela elva poäng. Nu är han uppe på ordinarie plats på grund av ett högre snitt och är uppsatt som fyra.

– Han har varit där tidigare och gjort ett bra jobb, men det är kollektivet som blir viktigast för oss.

Västervik gör en förändring i laguppställningen från mötet i Eskilstuna. Matias Nielsen går ut och ersätts av Bartosz Smektala.

– Han har gjort det bra och kört där hemma under i stort sett sista halvan av säsongen. Jag hoppas att han fortsätter köra lika bra, säger Morgan Andersson.