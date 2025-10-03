Masarnas tidigare guldlagledare Stefan Bäckström (med bucklan i händerna) och Andreas Sundin tar över Rospiggarna till nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Rospiggarna behöver få in miljonbelopp för att säkra klubbens existens. Nu har krisklubben gjort klart med nya lagledare till nästa säsong. Stefan Bäckström och Andreas Sundin kommer tillsammans leda klubben representationslag under 2026.

Rospiggarna vädjade nyligen om ekonomisk hjälp via en insamling för att klubben ska kunna fortsätta sin resa i landets högsta speedwayliga.

”Om vi överhuvudtaget ska kunna finnas kvar behöver vi agera tillsammans här och nu för att få in 1,5 miljoner kronor för att säkra klubbens framtid”, skrev klubben på sin hemsida i slutet av september.

Mitt i denna alarmerande krissituation har Rospiggarna gjort klart med lagledare för kommande säsong. Masarnas tidigare lagledarduo Stefan Bäckström och Andreas Sundin kliver in som lagledare för Rospiggarna.

Avtalet med Stefan Bäckström och Andreas Sundin sträcker sig över säsongen 2026.

Duons främsta merit är det historiska SM-guldet med Masarna under den speciella pandemisäsongen 2020.

”Vi har haft ett sug under en tid att komma tillbaka till speedwayen och från det första mötet med Rospiggarna kändes det perfekt. Vi är väldigt laddade över den här utmaningen som vi har tillsammans 2026”, säger Stefan Bäckström och Andreas Sundin till klubbens hemsida.

"Delar helt vår vision"

Rospiggarna skriver att lagledarna är tillbaka fyllda av energi, erfarenhet och en tydlig vision.

”Det här känns otroligt bra, en erfaren lagledaruo som är mycket omtyckta och respekterade bland både förare, funktionärer och publik. ”Tosse” och ”Adde” dök upp ganska tidigt i våra tankar i jakten på nya ledare bland några andra namn men efter ett antal möten så blev dom ett självklart val. De delar helt vår vision om hur vi vill arbeta framåt”, säger klubbens ordförande Jonas Andersson.

Duon kommer tillhöra klubben oavsett serietillhörighet nästa säsong.

– De kliver in med en stark positiv inställning och vi är mycket glada över detta. Oavsett hur de närmaste veckorna kommer landa så kommer ”Tosse” och ”Adde” vara kvar i Rospiggarna”, säger ordförande Jonas Andersson.

En arbetsgrupp ska tillsättas för att ha uppdraget att sätta truppen för representationslaget.

”Vi kommer att forma en sportgrupp som kommer att arbeta för att sätta vår trupp för vårt representationslag. Vi ber att få återkomma med mer information kring det under de kommande veckorna, men naturligtvis så kommer vi att lyssna in vad våra lagledare har för tankar kring laget”, säger klubbchef Alexander Edberg.