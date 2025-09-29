Rospiggarna i ekonomisk kris – behöver 1,5 miljoner kronor

Rospiggarna behöver få in miljonbelopp för att säkra klubbens existens. Foto: Bildbyrån

Rospiggarna Speedway är i akut behov av pengar för sin fortsatta existens. På sin Facebook-sida meddelar klubben att 1,5 miljoner kronor krävs för att säkra klubbens framtid.

Lagledaren Mikael Teurnberg lämnade oväntat Rospiggarna efter säsongen och nu framkommer det att den klassiska klubben befinner sig i ekonomisk knipa. 1,5 miljoner kronor krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta, meddelar Rospiggarna på sin Facebook-sida. Detta trots sportsliga framgångar med en fjärdeplats och en publikökning på mer än 50 procent under den gångna säsongen. Gamla skulder beskrivs som orsaken till krisen.

Nu ber klubben privatpersoner, företag och supportrar om hjälp att få in pengarna och på söndagen hade 40 000 kronor samlats in.

Piraterna fortsätter

Även Piraterna har haft det kämpigt ekonomiskt och det var länge osäkert om klubben skulle fortsätta i Bauhaus-ligan under 2026. Nu står det klart att föreningen satsar vidare under nästa säsong.