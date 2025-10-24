KLART: Här är Rospiggarnas besked om serietillhörighet 2026

Speedwayklubben Rospiggarnas framtid har varit osäker kopplat till ekonomiska bekymmer. Nu kommer klubben med beskedet att det blir en fortsättning i Bauhausligan 2026.

Rospiggarna skriver i ett inlägg på sociala medier att de ännu inte har nått sina ekonomiska mål, men att föreningen har haft konstruktiva samtal med partners och andra viktiga intressenter. De positiva dialogerna gör att klubben bedömer det som möjligt att ställa upp i Bauhausligan även säsongen 2026.

"Situationen är fortfarande utmanande och problemet är inte löst. Vi arbetar hårt för att säkra föreningens framtid och behöver fortsatt stöd. Det bästa sättet att hjälpa klubben är genom medlemskap, årskortsköp eller bidrag till vår insamling som vi fortsatt kommer att hålla öppen", säger Jonas Andersson, ordförande i Rospiggarna, till klubbens hemsida.

Klubben har diskuterat nedflyttning till allsvenskan och bedömer att det varken skulle gynna den sportsliga utvecklingen eller den ekonomiska situationen.

"Nu väntar en intensiv period av arbete, men vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar inför säsongen 2026", säger Jonas Andersson.