Tidigare Dackeförare kritar på för nytt lag i Sverige

Tidigare Dackeföraren Piotr Pawlicki har gjort med ett nytt lag i Sverige. 31-åringen har kritat på för Hallstaviksklubben Rospiggarna till årets säsong.

Rospiggarna har varit på jakt efter en förare högre upp i hierarkin och med ett poängsnitt över 1,249. Nu meddelar klubben att de har gjort klart med Piotr Pawlicki inför kommande säsong.

Den 31-årige polacken har tidigare representerat Piraterna, Lejonen, Dackarna och Masarna i det svenska seriesystemet. Rospiggarna blir därmed hans femte klubb i Sverige. Parterna har ett avtal som säger att han ska delta i majoriteten av lagets matcher 2026.

”Piotr är en förare med en hög kapacitet och vi har haft en bra dialog med honom och hans team. Att få in Piotr i laget ger oss så klart en större valmöjlighet att sätta ihop laget på olika sätt, efter hur förarna är tillgängliga. Vi har lite arbete kvar i truppen att göra, med att bland annat se över svensksidan men även behöver vi ta ett beslut om vem som är utanför truppen innan den 28 februari”, säger klubbchefen Alexander Edberg i ett pressmeddelande.

"Förare i yppersta klassen"

Lagledarduon Stefan ”Tosse” Bäckström och Andreas Sundin samarbetade med Piotr Pawlicki i Masarna säsongen 2021 – och får nu göra det igen i Rospiggarna.

”Piotr är ännu en förare i yppersta klassen som väljer att komma till Rospiggarna 2026. Vi hade förmånen att jobba med Piotr den säsongen han körde i Masarna 2021. En otroligt seriös förare som inte lämnar något till slumpen. Han är en förare som alltid ger allt och kommer vara en ytterligare viktig kugge i laget 2026”, säger lagledarduon Stefan Bäckström och Andreas Sundin.