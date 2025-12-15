EX-DACKEN KLAR FÖR NYTT LAG I SVERIGE

Tidigare Dackeföraren Maciej Janowski har gjort klart med ett nytt lag i Sverige. "Magic" kommer representera Smederna nästa säsong.

Smederna släppte en transferbomb på måndagskvällen i form av värvningen av Maciej Janowski, polacken som inte körde i Sverige 2025.

”Magic” är ett känt namn för den svenska speedwaypubliken då han tidigare har representerat Rospiggarna, Piraterna och Dackarna i Bauhausligan.

"Magic är en förare med otroligt hög högsta nivå och vi vet att han trivs på Eskilstuna Motorstadion. För oss är det alltid viktigt med en bra lagkänsla, så därför är det givetvis ett extra plus att han känner och fungerar bra med flertalet av de förare vi redan har i truppen. Det ska bli mycket spännande att se vad Maciej kan göra hos oss med Smedernas klubbmärke på bröstet nästa år. Han kommer bli viktig för oss", säger Jerker Eriksson.

"Magic" har saknat styrning i Sverige.

"Det har varit ett år utanför den svenska ligan för mig och jag måste erkänna, jag saknade det! Ligan är väldigt unik och jag gillar mycket med den. Människorna, banorna, till och med resorna med färja. Allt har sin tjusning och jag ser fram emot att vara tillbaka. Eskilstuna blir en ny miljö för mig men det är många bekanta ansikten och jag är säker på att jag kommer anpassa mig snabbt. Vi får se vad säsongen erbjuder och jag ska göra mitt bästa för att ge smedfansen det dom förtjänar. Jag är glad att vara tillbaka i Sverige", säger Maciej Janowski.