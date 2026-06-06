VIBK värvar forward från WIBK: "Behövde en nystart"

Värvningarna mellan rivalerna Vimmerby IBK och Westerviks IBK har varit många inför årets säsong. Här kommer ytterligare en värvning. Elias Andersson ansluter till VIBK från WIBK.

Den 22-årige forwarden Elias Andersson har Westerviks IBK som moderklubb, kommer från en skadefylld period och söker en nytändning i Vimmerby IBK.

"Elias har visat att han vill bidra med energi och uppfattas som en välskolad innebandyforward trots sin relativt unga ålder", säger sportchefen Ricky Svaxholm i en kommentar till klubbens sociala medier.

Elias Andersson har gjort ett antal träningspass med VIBK och ser fram emot nysatsningen i sin nya klubb.

"Min upplevelse är att det är en välskött förening med tydliga ambitioner och mål. Laget har tagit emot mig på ett fantastiskt sätt, och redan från första stund kände jag mig välkommen. Det är ett härligt gäng med stark sammanhållning, vilket har gjort att jag snabbt har trivts både i laget och i föreningen", säger Elias Andersson.

Hans förväntningar är att hitta tillbaka till glädjen i innebandyn efter en skada som förstörde stora delar av förra säsongen.

"Jag kände att jag behövde en nystart och en ny miljö för att få tillbaka energin och motivationen. Samtidigt såg jag klubbbytet som en möjlighet att fortsätta utvecklas som spelare, och då kändes Vimmerby som helt rätt val"