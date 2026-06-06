Nykomlingen värvar spets – hämtar från Nybro

30-åringen har gjort flera säsonger på hög nivå i Finland och har även blivit en publikfavorit i Nybro Vikings. Den finske forwarden har gjort flera säsonger i Nybro Vikings. Den gångna säsongen blev det 26 poäng, året innan det 33 och hans högsta notering är 36 poäng säsongen 2023/2024.

Under fredagen står det klart att Visby Roma plockar honom från Nybro.

– Juho är en spelare som vi har följt under en längre tid. Han besitter egenskaper som är svåra att hitta; en extremt bra skridskoåkning, hög fart och en offensiv spets som kommer att göra oss till ett bättre lag. Vi tror att han kommer passa väldigt bra in i vårt sätt att spela och bli en viktig pusselbit i lagbygget inför Hockeyallsvenskan, säger sportchefen André Lundholm.