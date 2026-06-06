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Nykomlingen värvar spets – hämtar från Nybro

Juho Liuksiala lämnar Nybro Vikings och är presenterad av Visby Roma. Foto: Bildbyrån

Nykomlingen värvar spets – hämtar från Nybro

ISHOCKEY 05 juni 2026 14.10

Nykomlingen Visby Roma gör en stark värvning inför debutsäsongen i Hockeyallsvenskan. Finske poängplockaren Juho Liuksiala är klar för klubben.

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30-åringen har gjort flera säsonger på hög nivå i Finland och har även blivit en publikfavorit i Nybro Vikings. Den finske forwarden har gjort flera säsonger i Nybro Vikings. Den gångna säsongen blev det 26 poäng, året innan det 33 och hans högsta notering är 36 poäng säsongen 2023/2024. 

Under fredagen står det klart att Visby Roma plockar honom från Nybro.

– Juho är en spelare som vi har följt under en längre tid. Han besitter egenskaper som är svåra att hitta; en extremt bra skridskoåkning, hög fart och en offensiv spets som kommer att göra oss till ett bättre lag. Vi tror att han kommer passa väldigt bra in i vårt sätt att spela och bli en viktig pusselbit i lagbygget inför Hockeyallsvenskan, säger sportchefen André Lundholm. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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