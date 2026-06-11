VÄSTERVIKS STJÄRNA LÄMNAR – HÄR ÄR ANLEDNINGEN

Västervik Speedway blir av med en av sina nyckelförare. Klubben har accepterat GP-stjärnan Jason Doyles önskan om att bryta kontraktet för att kunna köra i engelska ligan.

Västerviks-Tidningen rapporterar på torsdagen om att Jason Doyle lämnar Västervik Speedway. Förklaringen är att engelska klubben Belle Vue Aces har varit på jakt efter en skadeersättare till Dan Bewley och fått Jason Doyle på kroken.

Inför årets säsong valde Jason Doyle bort körning i England till förmån för Danmark och Sverige utöver Polen. Det polska regelverket tillåter förarna att bara köra i två ligor förutom ligan i Polen. Doyle har valt att skriva på för den engelska klubben och lämnar därmed Västervik.

"Han har flaggat för det i några veckor och vi har haft tät kontakt nu senaste dagarna. Jason kom med ett önskemål om att bryta kontraktet och vi har valt att gå med på det. Jag känner Jason så bra och skulle aldrig stå i vägen för honom", säger Mikael Teurnberg i en kommentar till Västerviks-Tidningen.

Enligt Mikael Teurnberg är Västervik på väg att göra klart med Jason Doyles ersättare.

"Det är en förare vi tror kan hjälpa oss och som eventuellt kan vara med redan på tisdag. Det återstår lite pappersarbete innan allt är färdigt men vi hoppas kunna gå ut med namnet under torsdagen", säger Mikael Teurnberg till VT.

Jason Doyle har kört två matcher med Västervik och noterats för 22 poäng på nio heat.