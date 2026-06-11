MAN ÅTALAS FÖR MISSHANDEL MOT KVINNA I TRAKTEN

En man i 25-årsåldern åtalas för en misshandel i trakten. Foto: MostPhotos

I slutet av september förra året blev en kvinna i 45-årsåldern misshandlad så pass att hon fick föras till sjukhus. Nu åtalas en man i 25-årsåldern för misshandel, olaga hot och överträdelse av kontaktförbud.

Det var strax efter midnatt en tidig söndag som kvinnan fick föras till sjukhus och blev inlagd med lindriga skador. En man, som är cirka 25 år, känd av rättsväsendet sedan tidigare och bosatt i ett grannlän, blev häktad och satt frihetsberövad i en veckas tid.

Nu åtalas mannen för flera brott.

Några dagar tidigare i september ska mannen ha sagt till kvinnan, som är bosatt på en ort i Vimmerby kommun, att han skulle döda henne.

"Hotet var sådant att NN kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet", skriver åklagaren.

Mannen åtalas för olaga hot. Han åtalas även för själva misshandeln. Mannen ska då ha knuffat kvinnan så att hon föll till backen, slagit henne med knytnävsslag i ansiktet och tagit ett stryptag på henne.

Hon orsakades smärta, svullnad, blodvite och blåmärke av detta. Här finns flera bilder på kvinnans skador ett par dagar efter misshandeln.

Nekar till misshandeln

Någon vecka in i oktober fick mannen ett kontaktförbud gentemot kvinnan. Han fick därmed inte besöka eller på annat sätt ta kontakt med kvinnan. Han bröt dock mot detta och skickade ett stort antal meddelanden mellan 13 oktober och 19 december till henne.

Mellan 26 och 29 december ringde mannen också ett stort antal telefonsamtal till henne.

Han åtalas därför också för två fall av överträdelse av kontaktförbud. Mannen erkänner allt utom misshandel. Det brottet förnekar han.