BILDSVEP: Premiär för småländska hundklubben i Storebro

Det var klasspremiär för flat coated retreivern Bison, 2 år och 3 månader, och Jens Gyllenhammar från Borensberg. Bison hälsade glatt och Jens berättar att "Han är mycket mer intresserad av människor än andra hundar". Foto: Stefan Härnström

Goldenvalpen Lycka imponerade både på domaren och publiken under sin uppvisning trots att hon bara är fyra månader. Hon fick pris för bästa goldenvalp. Ägarna Madelaine och Fredrik Agmell Zethraeus driver kenneln Göransberg i Furuby. Foto: Stefan Härnström

Engelska springer spanieln Star från Hässleholm fick en uppsnoffning av Ann-Catrine Winger-Lang. Han är snart tre år gammal och har varit med på "rätt många" utställningar. Foto: Stefan Härnström

Annelie Milton-Björk, bestyrelse för evenemanget och SSRK Smålands utställningsansvariga berättade att man gjorde sin första utställning på Bruksvallen. "Tidigare har vi varit i Gränna". Foto: Stefan Härnström

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Småland gjorde sin första utställning på Bruksvallen i Storebro på söndagen. Evenemanget hade 130 deltagande hundar. Foto: Stefan Härnström

I söndags var det premiär för hundutställarna i Svenska Spaniel och Retrieverklubben Småland att mötas på en utställning i Storebro. I helgen provade man för första gången en utställning på Bruksvallen med god hjälp från Storebro IF. Totalt deltog 130 spaniel- och retreiverhundar i evenemanget.

Annelie Milton-Björk är till vardags utställningsansvarig i klubben och vid Storebroutställningen är hon bestyrelse; vilket betyder att hon är den ansvariga för upplägget på plats. Redan på lördagen var hon på plats för att förbereda fotbollsplanen för uppvisningsringar och tältplatser för deltagare och utställare.

– Det är anmält 130 hundar. Nu på förmiddagen har vi individuella uppvisningar och på eftermiddagen utser vi best in show. Eftersom det är första gången vi är i Storebo kan deltagarna bli champion. Man brukar säga att domarna i ringen klarar av att bedömma ungefär 20 hundar i timmen. Idag är vi få så de behöver inte stressa.

Går att följa i realtid

Annelie berättar att utsällningen på Bruksvallen har tre ringar där hundarna visas upp. Runt ringarna har deltagarna slagit upp sina tält där man förbereder sig eller tar igen sig. I varje ring finns en domare och två ringsekreterare. Domaren ger sitt tycke om hundarna och sekreterarna skriver ner kritiken digitalt.

– Så alla i Sverige kan gå in och titta på kritikerna. Nu när vi har våra andra utställningskompisar på andra ställen så kan vi kika på den och den utställningen.

Kan man följa en utställning i realtid?

– Ja, det kan du. Det ligger kanske inte mer än fem minuter efter.

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Hjälper deltagare och domare

Ute på planen förberedde ringsekreterarna Lisbet Bengtsson och Jeanette Provencher de sista detaljerna inför förmiddagens individuella uppvisning. Lisbet förklarar att en av uppgifterna är att hjälpa till med schemat.

– Vi ska se till att rätt hund kommer in vid rätt tid.

– Vi ska serva domarna och utställarna. Se till att det flyter på bra vid utställningen. Så att alla vet var de ska vara och att det går rätt till. En del utställare är vana, de vet hur det funkar, men en del är ovana som man behöver hjälpa tillrätta, fortsätter Jeanette.

– Sedan skriver vi kritiken som det kallas. Det domaren säger om hunden. Det skriver vi in i datorn, inte på papper, berättar Lisbet.

Att kunna följa utställningarna digitalt från andra platser är omtyckt, enligt Jeanette.

– Det tycker folk är kul. Då kan de ju även se "varför vann den hunden" och då ser man vad domaren tyckte. Det är fantastiskt. Jag tycker det är roligare med utställningar nu när det är digitalt.