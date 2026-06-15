VIMMERBY HAR EN NY BUDGET – MESTA HANDLADE OM ITSAM

Kommunens budget är på drygt 1,2 miljarder. Själva budgetdebatten kom mestadels att handla om Itsam. Foto: MostPhotos

Kommunfullmäktige har precis antagit en ny rambudget för Vimmerby kommun för 2027. Totalt är det drygt 1,2 miljarder kronor som budgeten omfattar. Ett valår som detta blev debatten lång.

Trots att det är valår får nämnderna inte alls det man önskat. Båda de stora nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, hade äskat knappt 40 miljoner. Socialnämnden får 26,2 miljoner i prioriteringar och barn- och utbildningsnämnden 20 miljoner.

I andra änden minskar man på kommunstyrelseförvaltningen med 9,2 miljoner kronor, för finansförvaltningen är det en minusprioritering på 4,5 miljoner kronor och när det gäller valnämnden rör det sig om 800 000 kronor.

Totalt innebär det ett fördelningsutrymme på 32 miljoner kronor. Resultatmålet, som var tänkt att höjas, gör inte det utan stannar precis som förra på vad som motsvarar två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Majoritetens budget, som antogs av ett oenigt fullmäktige, ska ge 24,7 miljoner kronor i överskott. Skattesatsen lämnas oförändrad och ligger därmed kvar på 22,36 kronor per intjänad hundralapp.

Inställningen är fortsatt att alla investeringar, utom de som benämns som strategiska investeringarna – vilket kan översättas med investeringar på 30 miljoner eller mer – ska självfinansieras. Investeringsramen i budgeten för 2027 ligger på hela 190 miljoner kronor. De två stora där är det nya vård- och omsorgsboendet i Nybble och projektet med Astrid Lindgrens skola.

– Det här är ingen budget för rubriker i morgon. Det är en budget som tar sikte på långsiktig stabilitet och vi gör det med ett tydligt ekonomiskt ansvar, sa kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i sitt anförande.

Handlade mestadels om Itsam

Det fanns två budgeter från oppositionen. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade ett gemensamt och Sverigedemokraterna ett eget. Det M och KD gjorde var att ta åtta miljoner kronor från Itsam och ge lite mer till de båda stora nämnderna samt öka resultatmålet något.

Just det här upptog nästintill hela debatten som snarare kom att handla om Itsam och kommunalförbundets effektivitet och nytta än själva budgeten för kommande år.

Kommunen utökar sin låneram från 735 till 800 miljoner. Alltså en utökning med 65 miljoner och det beror på investeringen i ett nytt vård- och omsorgsboende samt satsningen på korttidsboendet Kastanjen. Den totala låne- och borgensramen för kommunkoncernen blir drygt 2,1 miljarder kronor.

Efter en utdragen debatt i fullmäktige blev det votering och det var en match som majoritetspartierna S, C och V vann mer väntat än Tyskland mot Curaçao i pågående fotbolls-VM. Ola Hammarbäck (KD) önskade ta bort två skrivningar i budgetdokumentet, men hade ingen framgång med detta trots stöd av M och SD i voteringarna.

HÄR kan du läsa mer om majoritetens budgetförslag, som alltså vann gehör i fullmäktige, från när det antogs i kommunstyrelsen. HÄR kan du läsa hur det lät från oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) efter kommunstyrelsen.

Mycket mer om budgetdebatten kommer senare under midsommarveckan på vår sajt.